शास्त्रज्ञ १ जानेवारी हा वर्षाचा शून्य बिंदू का मानतात? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
आपल्यापैकी बहुतेकांना हे माहित नसेल की शास्त्रज्ञ १ जानेवारी हा वर्षाचा शून्य बिंदू मानतात. पण असे का? यामागे अनेक मनोरंजक कारणे आणि ऐतिहासिक तथ्ये आहेत.
१ जानेवारी हा वर्षाचा शून्य बिंदू मानण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपले कॅलेंडर या तारखेपासून मोजणे सुरू होते. म्हणजेच ते आपल्या वर्षाचा प्रारंभ बिंदू आहे.
शास्त्रज्ञ त्याला शून्य बिंदू म्हणतात कारण ते एक प्रकारचे प्रारंभ बिंदू आहे. जिथून वर्ष सुरू होते. १ जानेवारीला शून्य बिंदू मानण्यामागे प्राचीन कारणे आहेत.
प्राचीन काळात रोमन लोक जानूस नावाच्या देवाची पूजा करत असत. त्याला सुरुवात आणि शेवटचा देव मानला जात असे.
लोकांचा असा विश्वास होता की जानूसचे दोन तोंड होते, एक मागे वळून पाहणारा आणि दुसरा पुढे पाहणारा. जानेवारी महिन्याचे नाव या देवाच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.
यामागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. १५८२ मध्ये, पोप ग्रेगरी तेरावा यांनी जुन्या कॅलेंडरमधील चुका दुरुस्त करून ग्रेगोरियन कॅलेंडर सादर केले. त्यावेळी वेगवेगळे देश वेगवेगळे कॅलेंडर पाळत असत.
लोक वेगवेगळ्या तारखांना नवीन वर्ष साजरे करत असत. वेगवेगळ्या देशांमध्ये आणि खंडांमध्ये वेगवेगळ्या कॅलेंडरच्या अस्तित्वामुळे बराच गोंधळ निर्माण झाला होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रवास आणि दळणवळण लोकांसाठी कठीण होते.
म्हणूनच, जगभरात एकाच कॅलेंडरची आवश्यकता भासू लागली.पोप ग्रेगरी तेरावा यांनी सादर केलेले ग्रेगोरियन कॅलेंडर हळूहळू जगभरात स्वीकारले गेले. यामुळे व्यापार आणि दळणवळण सुलभ झाले.
१ जानेवारी हा दिवस अधिकृतपणे वर्षाचा पहिला दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला. शास्त्रज्ञांच्या मते, शून्य कोणत्याही गणनेच्या सुरुवातीच्या आधी असते. तो एक प्रारंभ बिंदू आहे.
म्हणूनच, १ जानेवारीला कॅलेंडरमध्ये प्रारंभ बिंदू किंवा बिंदू ० म्हटले जाते. कारण इतर सर्व तारखा त्यापासून मोजण्यास सुरुवात करतात.
शास्त्रज्ञांच्या मते, पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी अंदाजे ३६५.२५ दिवस लागतात. जर वर्षाच्या सुरुवातीसाठी निश्चित शून्य बिंदू नसता, तर दरवर्षी ऋतू आणि तारखा एकमेकांशी जुळत नसत्या.
नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. हे वर्ष संपेल तेव्हा आणखी एक नवीन वर्ष येईल हे लोकांना स्पष्ट करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी १ जानेवारी हा दिवस सुरुवातीचा बिंदू म्हणून वापरला.
