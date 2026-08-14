रोज जेवणानंतर तोंडात २ वेलदोडे टाका शरीरात दिसतील 'हे' बदल!

Anushka Tapshalkar
जेवणानंतर एक वेलची चघळल्याने तोंडात लाळेचे प्रमाण वाढते आणि पचनक्रियेला मदत होऊ शकते. वेलचीतील नैसर्गिक तेलांमुळे पोटातील जडपणा कमी होण्यास मदत मिळते.
Cardamom
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वेलचीमध्ये carminative गुणधर्म असतात. त्यामुळे गॅस, पोट फुगणे आणि जेवल्यानंतर जाणवणारा अस्वस्थपणा कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Gas and Bloating
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वेलचीचा सुगंध तोंडाला फ्रेश ठेवतो. त्यातील काही संयुगे तोंडातील दुर्गंधी निर्माण करणाऱ्या बॅक्टेरियाविरुद्ध काम करू शकतात. त्यामुळे जेवणानंतर वेलची नैसर्गिक माउथ फ्रेशनर म्हणून वापरली जाते.
वेलची पारंपरिकपणे पचनासाठी वापरली जाते आणि जेवणानंतरचा जडपणा किंवा अस्वस्थपणा कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र अॅसिडिटी किंवा अॅसिड रिफ्लक्सवर हा उपचार नाही.
Acidity
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वेलचीला मेटाबॉलिझम वाढवणारा ‘वेट लॉस उपाय’ समजणे योग्य नाही. मात्र संतुलित आहाराचा भाग म्हणून तिचे सेवन केल्याने पचनास मदत मिळू शकते.
Metabolism
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वेलचीचा सुगंध आणि चव ताजेतवाने वाटण्यास मदत करू शकते. जेवणानंतर वेलची चघळल्याने तोंड फ्रेश राहते आणि काहींना मानसिकदृष्ट्याही रिलॅक्स वाटू शकते.
Fresh Mind
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जेवणानंतर १ हिरवी वेलची हळूहळू चघळा, जेणेकरून तिचे नैसर्गिक तेल आणि सुगंध बाहेर येतील. मात्र रोज वेलची खाल्ल्याने ‘डिटॉक्स’, वजन कमी होणे किंवा सर्व पचनाच्या समस्या दूर होतात, असे ठोसपणे म्हणता येत नाही.
Cardamom
sakal
Cardamom
sakal