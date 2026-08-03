जेवणानंतर लगेच झोपल्यास काय होते? आयुर्वेद काय सांगतो?

संतोष कानडे

पचनक्रिया

जेवल्यानंतर शरीराची ऊर्जा प्रामुख्याने पचनक्रियेसाठी वापरली जाते, त्यामुळे लगेच झोपल्यास पचन मंदावू शकते.

पोट फुगणे

यामुळे अजीर्ण, जडपणा, पोट फुगणे आणि आंबट ढेकर यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

आरोग्य

आयुर्वेदानुसार जेवणानंतर लगेच झोपणे आरोग्यासाठी हितकारक मानले जात नाही.

आयुर्वेद

आयुर्वेदात रात्रीचे जेवण हलके आणि सहज पचणारे असावे, असा सल्ला दिला आहे.

चालणे

जेवल्यानंतर काही वेळ शांतपणे बसणे किंवा थोडे चालणे पचनासाठी उपयुक्त मानले जाते.

वजन

सतत जेवणानंतर लगेच झोपण्याची सवय वजन वाढण्यासही कारणीभूत ठरू शकते.

जळजळ

काही लोकांमध्ये यामुळे अॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ होण्याची शक्यता वाढू शकते.

रात्रीचे जेवण

आयुर्वेदानुसार रात्रीचे जेवण आणि झोप यामध्ये काही अंतर ठेवणे अधिक योग्य मानले जाते.

अतिखाणे

झोपण्यापूर्वी जड, तेलकट आणि अतिखाणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

खेकडा खाण्याचे खरंच फायदे आहेत का? कुणी खाऊ नये?

<strong>येथे क्लिक करा</strong>