एक महिना कांदा खाणं बंद केल्यास काय होईल?

Aarti Badade
रोजच्या आहारातील कांदा अचानक बंद केल्यास शरीरात काही लहान-मोठे बदल जाणवू शकतात, जाणून घ्या काय परिणाम होऊ शकतात.
onion health benefits
Sakal
कांद्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि विविध जीवनसत्त्वे असल्याने तो आहारातील पौष्टिक घटक मानला जातो.
onion health benefits
Sakal
कांदा बंद केल्याने त्यातून मिळणारे अँटिऑक्सिडंट्स आहारातून कमी होऊ शकतात, जे शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण देण्यास मदत करतात.
onion health benefits
Sakal
कांद्यात व्हिटॅमिन B6 आणि फोलेट असते, त्यामुळे कांदा बंद केल्यास या पोषक घटकांचा एक स्रोत आहारातून कमी होऊ शकतो.
onion health benefits
Sakal
कांद्यातील फायबर कमी झाल्यामुळे काही व्यक्तींमध्ये पचनक्रियेत बदल किंवा बद्धकोष्ठतेची समस्या जाणवू शकते.
onion health benefits
Sakal
कांद्यातील पोषक घटक शरीराच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असले तरी फक्त कांदा बंद केल्याने इम्युनिटी कमी होईल असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.
onion health benefits
Sakal
कांद्यामधील काही घटक आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात; मात्र फक्त कांदा खाल्ल्याने किंवा बंद केल्याने कर्करोगाचा धोका ठरतो, असे म्हणणे योग्य नाही.
onion health benefits
Sakal
कांदा खाणे बंद केले तरी इतर भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि पौष्टिक पदार्थ आहारात घेतल्यास आवश्यक पोषक घटक मिळू शकतात; वैयक्तिक आरोग्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
onion health benefits
Sakal
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Sakal