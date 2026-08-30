एक महिना कांदा खाणं बंद केल्यास काय होईल?

Aarti Badade

एक महिना कांदा खाणं बंद केल्यास

रोजच्या आहारातील कांदा अचानक बंद केल्यास शरीरात काही लहान-मोठे बदल जाणवू शकतात, जाणून घ्या काय परिणाम होऊ शकतात.

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Sakal

कांदा का महत्त्वाचा मानला जातो?

कांद्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि विविध जीवनसत्त्वे असल्याने तो आहारातील पौष्टिक घटक मानला जातो.

onion health benefits

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Sakal

अँटिऑक्सिडंट्सचा फायदा कमी होऊ शकतो

कांदा बंद केल्याने त्यातून मिळणारे अँटिऑक्सिडंट्स आहारातून कमी होऊ शकतात, जे शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण देण्यास मदत करतात.

onion health benefits

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Sakal

व्हिटॅमिन B6 आणि फोलेट

कांद्यात व्हिटॅमिन B6 आणि फोलेट असते, त्यामुळे कांदा बंद केल्यास या पोषक घटकांचा एक स्रोत आहारातून कमी होऊ शकतो.

onion health benefits

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Sakal

पचनक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो

कांद्यातील फायबर कमी झाल्यामुळे काही व्यक्तींमध्ये पचनक्रियेत बदल किंवा बद्धकोष्ठतेची समस्या जाणवू शकते.

onion health benefits

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Sakal

रोगप्रतिकारशक्तीवर परिणाम?

कांद्यातील पोषक घटक शरीराच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असले तरी फक्त कांदा बंद केल्याने इम्युनिटी कमी होईल असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.

onion health benefits

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Sakal

कर्करोग

कांद्यामधील काही घटक आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात; मात्र फक्त कांदा खाल्ल्याने किंवा बंद केल्याने कर्करोगाचा धोका ठरतो, असे म्हणणे योग्य नाही.

onion health benefits

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Sakal

आहारात संतुलन महत्त्वाचे!

कांदा खाणे बंद केले तरी इतर भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि पौष्टिक पदार्थ आहारात घेतल्यास आवश्यक पोषक घटक मिळू शकतात; वैयक्तिक आरोग्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

onion health benefits

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Sakal

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