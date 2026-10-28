हँड वॉशने तोंड धुतलं तर काय होतं?

संतोष कानडे
हँड वॉशचा वापर हात स्वच्छ करण्यासाठी केला जातो, चेहरा धुण्यासाठी नाही.
हँड वॉशमध्ये असलेले घटक चेहऱ्याच्या नाजूक त्वचेसाठी योग्य असतीलच असे नाही.
हँड वॉशने चेहरा धुतल्यास त्वचेवरील नैसर्गिक तेल कमी होऊ शकते.
त्यामुळे चेहऱ्याची त्वचा कोरडी आणि रूक्ष होऊ शकते.
काही लोकांच्या त्वचेवर खाज, जळजळ किंवा लालसरपणा दिसू शकतो.
संवेदनशील त्वचा असलेल्या व्यक्तींना त्रास होण्याची शक्यता अधिक असते.
वारंवार हँड वॉश वापरल्यास त्वचेचा नैसर्गिक संरक्षणात्मक थर बाधित होऊ शकतो.
चेहऱ्यावरील तेलकटपणा आणि मळ काढण्यासाठी फेसवॉश वापरणे अधिक योग्य ठरते.
चुकून एकदा हँड वॉशने चेहरा धुतल्यास घाबरण्याची गरज नाही; स्वच्छ पाण्याने चेहरा धुऊन घ्यावा.
चेहरा धुण्यासाठी त्वचेच्या प्रकारानुसार सौम्य, सुगंधविरहित फेसवॉश निवडणे चांगले.
mongoose crossing path
esakal