जेवणानंतर लगेच झोपलं तर शरीरावर कोणते परिणाम होतात?

Anushka Tapshalkar

जेवणानंतर लगेच झोप

तज्ज्ञांच्या मते, जेवणानंतर त्वरित झोप घेतल्यास पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण येतो.

Sleep

| sakal

पोटाच्या तक्रारी

अशा सवयीमुळे आम्लपित्त, गॅसेस आणि छातीत जळजळ यांसारख्या तक्रारी वाढण्याची शक्यता असते.

Acidity and Inflammation

|

Sakal

पचनसंस्थेवर परिणाम

लगेच झोपल्याने अन्न पचण्याची प्रक्रिया मंदावते, परिणामी पोट फुगणे व जडपणा जाणवतो.

Effects Digestive System

|

sakal

पचन प्रक्रिया

शरीराला अन्न पचवण्यासाठी वेळ आवश्यक असतो; मात्र झोपेमुळे ही नैसर्गिक प्रक्रिया अडथळलेली राहते.

Natural Digestion Process

|

sakal

आरोग्यावर परिणाम

दीर्घकाळ ही सवय कायम राहिल्यास वजन वाढ, सुस्ती आणि थकवा जाणवण्याचे प्रमाण वाढू शकते.

Adverse Effects on Health

| sakal

गुणवत्ता

जेवणानंतर त्वरित झोप घेतल्यास झोपेची गुणवत्ता कमी होते, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.

Disturbs Sleep Quality

|

sakal

चालणे

पचन सुधारण्यासाठी जेवणानंतर किमान ३० ते ४५ मिनिटे चालणे किंवा बसून राहणे फायदेशीर ठरते.

Walk Post Meal

|

sakal

Brunch, Supper, Dinner… पण ‘Elevenses’ म्हणजे नक्की काय?

आणखी वाचा