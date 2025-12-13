Brunch, Supper, Dinner… पण ‘Elevenses’ म्हणजे नक्की काय?

Anushka Tapshalkar

Breakfast (नाश्ता)

दिवसातील पहिलं जेवण म्हणजे नाश्ता. सकाळी उठल्यानंतर घेतलं जाणारं हे सर्वात महत्त्वाचं जेवण.

Elevenses (११ वाजताचं जेवण)

Elevenses हा शब्द ११ a.m. वरून आला आहे. नाश्त्यानंतर साधारण ११ वाजता घेतलं जाणारं हलकं जेवण किंवा स्नॅक म्हणजे Elevenses.

Brunch (ब्रंच)

Breakfast + Lunch = Brunch. उशिरा सकाळी किंवा लवकर दुपारी घेतलं जाणारं जेवण म्हणजे ब्रंच.

Lunch (दुपारचं जेवण)

दुपारी घेतलं जाणारं मुख्य जेवण म्हणजे लंच. हे दिवसातील मिड-डे मील मानलं जातं.

Evening Snack (संध्याकाळचा नाश्ता)

संध्याकाळी पुन्हा भूक लागते. यावेळी चहा, कॉफी किंवा हलका स्नॅक घेतला जातो.

Supper (सपर)

संध्याकाळी ६-७ दरम्यान किंवा लवकर रात्री घेतलं जाणारं हलकं जेवण म्हणजे Supper.

Dinner (रात्रीचं जेवण)

दिवसातील शेवटचं जेवण म्हणजे डिनर, जे आपण सहसा रात्री घेतो.

Winter Soup: हिवाळ्यात घरच्या घरी बनवा गरमागरम सूप, वजन ठेवा नियंत्रित

Winter Soup | Esakal
आणखी वाचा