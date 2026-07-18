गहू अन् बेसनची चपाती खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात?

Vinod Dengale
गव्हाच्या पिठात बेसन मिसळून जर चपाती बनवली तर त्यामुळे तुमच्या आरोग्याला मोठे फायदे मिळतात.
Besan
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बेसनमध्ये गव्हापेक्षा अधिक प्रोटीन असते. त्यामुळे शरीराची प्रोटीन गरज पूर्ण होते.
Protein
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बेसनचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असतो. त्यामुळे तुमची साखर नियंत्रणात राहते.
Sugar
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बेसनमुळे कमी जेवणात जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते तसेच बेसन वजन कमी करण्यास मदत करतो.
Weight loss
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बेसनमधील फायबरमुळे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणातराहते तर फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते.
Heart Health
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बेसनमधील प्रोटीनमुळे स्नायूंच्या आरोग्याला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे मसल्स गेन होतात.
Muscle Gain
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गव्हाच्या पिठात 20-30% बेसन मिसळून पीठ मळा आणि मग त्याची चपाती बनवा.
How to make
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