गहू अन् बेसनची चपाती खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात?

Vinod Dengale

बेसन

गव्हाच्या पिठात बेसन मिसळून जर चपाती बनवली तर त्यामुळे तुमच्या आरोग्याला मोठे फायदे मिळतात.

Besan

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प्रोटीन

बेसनमध्ये गव्हापेक्षा अधिक प्रोटीन असते. त्यामुळे शरीराची प्रोटीन गरज पूर्ण होते.

Protein

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साखर नियंत्रणात

बेसनचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असतो. त्यामुळे तुमची साखर नियंत्रणात राहते.

Sugar

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वजन कमी

बेसनमुळे कमी जेवणात जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते तसेच बेसन वजन कमी करण्यास मदत करतो.

Weight loss

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हृदयासाठी चांगले

बेसनमधील फायबरमुळे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणातराहते तर फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते.

Heart Health

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मसल्स वाढतात

बेसनमधील प्रोटीनमुळे स्नायूंच्या आरोग्याला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे मसल्स गेन होतात.

Muscle Gain

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कसे बनवाल?

गव्हाच्या पिठात 20-30% बेसन मिसळून पीठ मळा आणि मग त्याची चपाती बनवा.

How to make

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