एक्सपायर झालेल्या औषधांचं पुढे काय होतं?

Shubham Banubakode

एक्सपायर औषधं

मेडिकलमध्ये औषधाची एक्सपायरी झाली की ती लगेच विक्रीतून बाजूला काढली जाते आणि वेगळी ठेवली जाते.

What Happens to Expired Medicines

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esakal

औषधांचा स्टॉक

साधारणपणे एक्सपायर औषधांचा स्टॉक सप्लायर किंवा कंपनीकडे परत पाठवला जातो. यासाठी त्याची नोंदही ठेवली जाते.

What Happens to Expired Medicines

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esakal

स्टॉकपासून वेगळी

कंपनीकडे परत आलेली औषधं चांगल्या स्टॉकपासून वेगळी ठेवली जातात, जेणेकरून ती चुकून पुन्हा विकली जाणार नाहीत.

What Happens to Expired Medicines

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esakal

नवीन औषध

एक्सपायर झालेल्या गोळ्या किंवा सिरप पुन्हा वापरून नवीन औषध तयार करून बाजारात विकलं जात नाही.

What Happens to Expired Medicines

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esakal

औषधाचा प्रकार

औषधाचा प्रकार आणि नियम पाहून ती सुरक्षितपणे नष्ट केली जाते. यासाठी ठराविक आणि नियंत्रित पद्धती वापरल्या जातात.

What Happens to Expired Medicines

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esakal

आरोग्यालाही धोका

औषधं उघड्यावर फेकल्यास त्यातील रसायनं माती आणि पाण्यात मिसळू शकतात. त्यामुळे पर्यावरणासोबतच आरोग्यालाही धोका निर्माण होतो.

What Happens to Expired Medicines

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esakal

औषधं नष्ट

प्रत्येक वेळी कंपनीच औषधं नष्ट करेल असं नाही. औषधाचा प्रकार आणि नियमांनुसार त्याची विल्हेवाट लावली जाते.

What Happens to Expired Medicines

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esakal

साधा कचरा

एक्सपायर औषधं म्हणजे साधा कचरा नाही. ती वेगळी ठेवून, नोंद करून आणि नियमांनुसार सुरक्षितपणे नष्ट करणं गरजेचं आहे.

What Happens to Expired Medicines

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esakal

एक किलो साखर बनवायला किती ऊस लागतो?

Sugar Recovery Explained

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esakal

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