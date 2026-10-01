अंधारात मोबाईल पाहिल्यावर डोळ्यांना काय होतं?

संतोष कानडे

मोबाईल

अंधारात मोबाईल पाहिल्यावर डोळ्यांवर जास्त ताण येऊ शकतो. हे अत्यंत गंभीर आहे.

स्क्रीन

आजूबाजूचा परिसर अंधारात आणि मोबाईलची स्क्रीन उजळ असल्याने डोळ्यांना सतत प्रकाशातील फरकाशी जुळवून घ्यावे लागते.

थकवा

यामुळे काही वेळाने डोळ्यांत थकवा, जळजळ किंवा कोरडेपणा जाणवू शकतो.

कोरडे

मोबाईल पाहताना आपण कमी पापण्या लवतो, त्यामुळे डोळे कोरडे पडण्याची शक्यता वाढते.

डोकेदुखी

खूप वेळ स्क्रीनकडे पाहिल्यास डोकेदुखी किंवा डोळ्यांभोवती अस्वस्थता जाणवू शकते.

त्रासदायक

अंधारात स्क्रीनचा प्रकाश जास्त त्रासदायक वाटू शकतो, विशेषतः रात्रीच्या वेळी.

डोळ्यांवरील ताण

स्क्रीन अगदी डोळ्यांजवळ धरून पाहिल्यास डोळ्यांवरील ताण आणखी वाढू शकतो.

नैसर्गिक वेळा

झोपण्यापूर्वी मोबाईलचा वापर केल्याने स्क्रीनचा प्रकाश झोपेच्या नैसर्गिक वेळेवरही परिणाम करू शकतो.

मंद प्रकाश

म्हणून रात्री मोबाईल वापरताना खोलीत मंद प्रकाश ठेवणे आणि स्क्रीनची चमक योग्य पातळीवर ठेवणे उपयोगी ठरते.

दृष्टी धूसर

डोळ्यांना वारंवार त्रास होत असेल किंवा दृष्टी धूसर होत असेल, तर नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य आहे.

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