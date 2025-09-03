तिरुपती बालाजीला दान केलेल्या केसांचे काय होते? आश्चर्यचकित करणारं सत्य...

Mansi Khambe
आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील तिरुमला पर्वतावर असलेले भगवान तिरुपती बालाजीचे मंदिर धार्मिक महत्त्वासह अनोखी परंपरेसाठी खास आहे. येथे केस दान करण्याची ही प्रथा शतकानुशतके चालत आली आहे.
तिरुपती बालाजी मंदिरात, भक्त भगवान वेंकटेश्वराला आपल्या डोक्याचे केस अर्पण करतात. भक्त आपला अहंकार आणि सौंदर्य सोडून देवाला पूर्ण समर्पणाने स्वीकारतो.
दरवर्षी जगभरातून येथे ५०० ते ६०० टन केस दान केले जातात. पण तुम्हाला माहिती आहे का येथे दान केलेल्या केसांचे काय होते, चला जाणून घेऊया.
या दान केलेल्या केसांचा एक विशेष लिलाव आहे, जो तिरुमला तिरुपती देवस्थानम ट्रस्ट म्हणजेच टीटीडी द्वारे आयोजित केला जातो. हा लिलाव दरवर्षी पहिल्या गुरुवारी केला जातो.
दान केलेल्या केसांना प्रथम स्वच्छतेची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. प्रथम ते उकळवून निर्जंतुक केले जातात, नंतर धुऊन वाळवले जातात आणि त्यानंतर मोठ्या गोदामांमध्ये सुरक्षित ठेवले जातात. त्यानंतर, ते गुणवत्ता आणि लांबीच्या आधारावर वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले जातात.
केसांच्या या लिलावामुळे मंदिर ट्रस्टला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. एका अहवालानुसार, २०१८ मध्येच, मासिक लिलावातून सुमारे ६.३९ कोटी रुपये मिळाले. आकडेवारीनुसार, त्या वर्षी विविध श्रेणींचे सुमारे १,८७,००० किलो केस विकले गेले.
याठिकाणी केवळ काळ्या रंगाचेच नाही तर चौथ्या आणि पाचव्या श्रेणीतील म्हणजेच पांढऱ्या केसांचंही लिलाव केला जातो. बाजारात पांढरे केसही चढ्या किमतीत खरेदी केले जातात.
तिरुपतीमध्ये दान केलेल्या केसांना केवळ भारतातच नाही तर परदेशातही मागणी आहे. हे केस विग, केसांचे विस्तार आणि सौंदर्य उद्योगात वापरले जातात.
चीन, अमेरिका आणि युरोपसारख्या देशांमध्ये त्यांची मोठी मागणी आहे. यामुळेच तिरुमला मंदिराची ही परंपरा केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्याही खूप महत्त्वाची बनली आहे.