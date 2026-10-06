माणूस मेल्यानंतर शरीरात पहिल्या 24 तासांत काय होतं?

Sandip Kapde
मृत्यूनंतर श्वासोच्छ्वास आणि हृदयाचे ठोके थांबतात, त्यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण बंद होते.
human body after death
esakal
रक्ताभिसरण थांबल्यामुळे शरीरातील पेशींना ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही आणि त्यांचे कार्य हळूहळू बंद पडते.
human body after death
esakal
शरीराची उष्णता हळूहळू कमी होऊ लागते आणि काही तासांत शरीराचे तापमान आजूबाजूच्या वातावरणाच्या तापमानाकडे जाऊ लागते.
human body after death
esakal
डोळ्यांतील स्नायूंचा ताण कमी झाल्यामुळे डोळ्यांच्या बाहुल्यांमध्ये बदल होऊ शकतात आणि डोळ्यांचा पृष्ठभाग कोरडा पडू शकतो.
human body after death
esakal
रक्ताभिसरण थांबल्यामुळे त्वचेचा रंग फिका किंवा काही ठिकाणी निळसर-जांभळा दिसू शकतो.
human body after death
esakal
मृत्यूनंतर सुरुवातीला स्नायू शिथिल होतात आणि त्यानंतर काही तासांनी स्नायूंमध्ये कडकपणा येण्यास सुरुवात होऊ शकते.
human body after death
esakal
याला रिगर मॉर्टिस म्हणतात आणि साधारणपणे मृत्यूनंतर काही तासांत त्याची सुरुवात होऊन पुढील काळात तो अधिक स्पष्ट होतो.
human body after death
esakal
पचनसंस्थेतील प्रक्रिया थांबत नाहीत असे नाही; शरीरातील सूक्ष्मजीव आणि एन्झाइम्स हळूहळू ऊतकांचे विघटन सुरू करतात.
human body after death
esakal
पहिल्या 24 तासांत शरीरात ऑटोलिसिस म्हणजे पेशींचे एन्झाइम्समुळे होणारे विघटन सुरू होते आणि त्यानंतर सूक्ष्मजीवांमुळे विघटनाची प्रक्रिया पुढे जाते.
human body after death
esakal
पहिल्या 24 तासांतील हे बदल व्यक्तीचे तापमान, मृत्यूची परिस्थिती, वातावरण आणि शरीराच्या स्थितीनुसार कमी-जास्त वेगाने घडू शकतात.
human body after death
esakal
ICU Nurse Reveals What Patients Say Before Death
esakal