माणूस मेल्यानंतर शरीरात पहिल्या 24 तासांत काय होतं?

Sandip Kapde

श्वास

मृत्यूनंतर श्वासोच्छ्वास आणि हृदयाचे ठोके थांबतात, त्यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण बंद होते.

human body after death

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ऑक्सिजन

रक्ताभिसरण थांबल्यामुळे शरीरातील पेशींना ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही आणि त्यांचे कार्य हळूहळू बंद पडते.

human body after death

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esakal

तापमान

शरीराची उष्णता हळूहळू कमी होऊ लागते आणि काही तासांत शरीराचे तापमान आजूबाजूच्या वातावरणाच्या तापमानाकडे जाऊ लागते.

human body after death

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esakal

डोळे

डोळ्यांतील स्नायूंचा ताण कमी झाल्यामुळे डोळ्यांच्या बाहुल्यांमध्ये बदल होऊ शकतात आणि डोळ्यांचा पृष्ठभाग कोरडा पडू शकतो.

human body after death

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esakal

त्वचा

रक्ताभिसरण थांबल्यामुळे त्वचेचा रंग फिका किंवा काही ठिकाणी निळसर-जांभळा दिसू शकतो.

human body after death

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esakal

स्नायू

मृत्यूनंतर सुरुवातीला स्नायू शिथिल होतात आणि त्यानंतर काही तासांनी स्नायूंमध्ये कडकपणा येण्यास सुरुवात होऊ शकते.

human body after death

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esakal

कडकपणा

याला रिगर मॉर्टिस म्हणतात आणि साधारणपणे मृत्यूनंतर काही तासांत त्याची सुरुवात होऊन पुढील काळात तो अधिक स्पष्ट होतो.

human body after death

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esakal

पचन

पचनसंस्थेतील प्रक्रिया थांबत नाहीत असे नाही; शरीरातील सूक्ष्मजीव आणि एन्झाइम्स हळूहळू ऊतकांचे विघटन सुरू करतात.

human body after death

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esakal

विघटन

पहिल्या 24 तासांत शरीरात ऑटोलिसिस म्हणजे पेशींचे एन्झाइम्समुळे होणारे विघटन सुरू होते आणि त्यानंतर सूक्ष्मजीवांमुळे विघटनाची प्रक्रिया पुढे जाते.

human body after death

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esakal

बदल

पहिल्या 24 तासांतील हे बदल व्यक्तीचे तापमान, मृत्यूची परिस्थिती, वातावरण आणि शरीराच्या स्थितीनुसार कमी-जास्त वेगाने घडू शकतात.

human body after death

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esakal

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