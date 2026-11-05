भल्या पहाटे गावोगावी काकड आरती का केली जाते?

सकाळ डिजिटल टीम
ब्राह्ममुहूर्तावर म्हणजेच सूर्योदयाच्या आधी देवाला जागवण्यासाठी आणि आरती करण्यासाठी 'काकड आरती' करण्याची परंपरा आहे.
Kakad Aarti: Morning Prayer Tradition
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काही ठिकाणी आश्विन पौर्णिमेपासून तर बहुतांश ठिकाणी कार्तिक महिन्यामध्ये ही आरती केली जाते, ज्यामध्ये वारकरी संप्रदायाचा मोठा सहभाग असतो.
Kakad Aarti: Morning Prayer Tradition
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या आरतीत कापसाची वात आणि तुपाचा दिवा म्हणजेच 'काकडा' पेटवून देवाला ओवाळले जाते, म्हणून याला काकड आरती असे म्हटले जाते.
Kakad Aarti: Morning Prayer Tradition
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संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ यांसारख्या अनेक थोर संतांनी काकड आरतीचे सुंदर अभंग आणि रचना केल्या आहेत, ज्या आजही मोठ्या भक्तीभावाने गायल्या जातात.
Kakad Aarti: Morning Prayer Tradition
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पहाटेच्या वेळी सर्व गावकरी मंदिरात एकत्र येऊन टाळ, मृदूंग आणि चिपळ्यांच्या तालावर भजने गातात, ज्यामुळे सामाजिक सलोखा वाढतो.
Kakad Aarti: Morning Prayer Tradition
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भल्या पहाटे उठल्यामुळे शुद्ध हवा आणि भरपूर प्राणवायू मिळतो, ज्यामुळे आपली प्रकृती सुधारण्यास आणि आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत होते.
Kakad Aarti: Morning Prayer Tradition
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काकड आरतीच्या शेवटच्या दिवशी किंवा उत्सवाच्या समाप्तीनिमित्त गोपाळकाला, भजन आणि महाप्रसादाचे आयोजन करून या सोहळ्याची सांगता केली जाते.
Kakad Aarti: Morning Prayer Tradition
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चातुर्मासाची समाप्ती आणि धार्मिक वातावरणात होणाऱ्या या उत्सवामुळे आपली प्राचीन लोकसंस्कृती आणि वारकरी परंपरा अखंडपणे जिवंत राहिली आहे.
Kakad Aarti: Morning Prayer Tradition
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