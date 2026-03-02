10 मिनिट मेडिटेशन केल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?

Puja Bonkile
दररोज सकाळी फोनवर वेळ घालवण्याऐवजी, तुमचा दिवस १० मिनिटे ध्यानाने सुरू करा.
यामुळे तणाव संप्रेरक कॉर्टिसोलची पातळी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
यासाठी श्वासोच्छवासाचे ध्यान खूप फायदेशीर आहे.
नियमितपणे ध्यान केल्याने, तुम्ही व्यस्त दिवसातही शांत वाटू शकता.
ध्यान केल्याने मेंदूची वारंवार लक्ष विचलित होऊनही कामावर परतण्याची क्षमता वाढते.
तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे तात्काळ प्रतिक्रिया येऊ शकतात.
मन लक्षणीयरीत्या शांत होते, चिडचिडेपणा आणि भावनिक असुरक्षितता कमी होते .
ध्यान केल्याने तुम्हाला शांत आणि संयमी राहण्यास मदत होऊ शकते.
