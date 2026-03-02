10 मिनिट मेडिटेशन केल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?

मेडिटेशन

दररोज सकाळी फोनवर वेळ घालवण्याऐवजी, तुमचा दिवस १० मिनिटे ध्यानाने सुरू करा.

कॉर्टिसोलची पातळी

यामुळे तणाव संप्रेरक कॉर्टिसोलची पातळी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

श्वासोच्छवास

यासाठी श्वासोच्छवासाचे ध्यान खूप फायदेशीर आहे.

शांती

नियमितपणे ध्यान केल्याने, तुम्ही व्यस्त दिवसातही शांत वाटू शकता.

लक्ष केंद्रित

ध्यान केल्याने मेंदूची वारंवार लक्ष विचलित होऊनही कामावर परतण्याची क्षमता वाढते.

तणाव

तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे तात्काळ प्रतिक्रिया येऊ शकतात.

भावनिक असुरक्षितता

मन लक्षणीयरीत्या शांत होते, चिडचिडेपणा आणि भावनिक असुरक्षितता कमी होते .

संयम वाढते

ध्यान केल्याने तुम्हाला शांत आणि संयमी राहण्यास मदत होऊ शकते.

