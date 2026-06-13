रोज एक अंजीर खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade

पचनक्रिया सुधारते

अंजीर हे फायबरचे पॉवरहाऊस असल्याने रोज एक अंजीर खाल्ल्याने पोट साफ होते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते.

Health benefits of anjeer daily

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Sakal

हाडे मजबूत होतात

यामध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात असतात, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत.

Health benefits of anjeer daily

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Sakal

रक्तदाब नियंत्रणात राहतो

अंजीरामध्ये आढळणारे पोटॅशियम ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.

Health benefits of anjeer daily

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Sakal

रक्ताची कमतरता दूर होते

अंजीरात लोह (Iron) चांगल्या प्रमाणात असते, ज्यामुळे शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढून अॅनिमियाचा धोका टळतो.

Health benefits of anjeer daily

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Sakal

त्वचा तजेलदार होते

अंजीरातील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींचे नुकसान टाळतात, ज्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते.

Health benefits of anjeer daily

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Sakal

खाण्याची योग्य पद्धत

रात्री १ ते २ अंजीर पाण्यात किंवा दुधात भिजवून ठेवा आणि सकाळी रिकाम्या पोटी त्याचे सेवन करा.

Health benefits of anjeer daily

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Sakal

अतिसेवनाचे नुकसान

अंजीर आरोग्यासाठी अमृत असले तरी त्याचे जास्त सेवन केल्यास पोटात गॅस किंवा जुलाब होऊ शकतात.

Health benefits of anjeer daily

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Sakal

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Sakal

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