1 महिना भात बंद केल्याने शरीरात काय बदल होतात?

भातात कार्बोहायड्रेट जास्त असतात; कमी केल्यास वजन हळूहळू कमी होऊ शकते.
Weight Loss
भातामुळे गॅस किंवा फुगणे होणाऱ्यांना फायदा; पोट हलके आणि आरामदायी वाटते.
Light Weight
विशेषतः डायबिटीस असलेल्या लोकांना फायदा, रक्तातील साखर स्थिर राहते.
Controlled Blood Sugar
शरीरात साठवलेली चरबी जाळायला लागते, वजन आणि फिटनेस सुधारतो.
Fat Loss
अचानक भूक कमी होते, झोप आणि दैनंदिन ऊर्जा अधिक स्थिर राहते.
Peaceful Sleep and Enough Energy
योग्य अन्न न घेतल्यास भात बंद केल्यानंतर थकवा किंवा अशक्तपणा, सुरुवातीचे 7–10 दिवस चिडचिड आणि डोकेदुखी, तसेच फायबर कमी मिळाल्यास बद्धकोष्ठता होऊ शकते.
Negative Effects of Not Eating Rice
भात बंद केल्यानंतर शरीराला ऊर्जा आणि पोषण मिळवण्यासाठी ज्वारी, बाजरी, नाचणी भाकरी, डाळी, उसळी, चणे, भाज्या, कोशिंबीर, अंडी, पनीर, दूध आणि थोडे फळ खावेत.
Belly fat reduction