1 महिना भात बंद केल्याने शरीरात काय बदल होतात?

वजन कमी होणे

भातात कार्बोहायड्रेट जास्त असतात; कमी केल्यास वजन हळूहळू कमी होऊ शकते.

पोट हलके वाटणे

भातामुळे गॅस किंवा फुगणे होणाऱ्यांना फायदा; पोट हलके आणि आरामदायी वाटते.

साखर नियंत्रणात राहणे

विशेषतः डायबिटीस असलेल्या लोकांना फायदा, रक्तातील साखर स्थिर राहते.

चरबी कमी होणे

शरीरात साठवलेली चरबी जाळायला लागते, वजन आणि फिटनेस सुधारतो.

झोप आणि ऊर्जा स्थिर

अचानक भूक कमी होते, झोप आणि दैनंदिन ऊर्जा अधिक स्थिर राहते.

नकारात्मक बदल

योग्य अन्न न घेतल्यास भात बंद केल्यानंतर थकवा किंवा अशक्तपणा, सुरुवातीचे 7–10 दिवस चिडचिड आणि डोकेदुखी, तसेच फायबर कमी मिळाल्यास बद्धकोष्ठता होऊ शकते.

नकारात्मक बदल टाळण्यासाठी काय खावे?

भात बंद केल्यानंतर शरीराला ऊर्जा आणि पोषण मिळवण्यासाठी ज्वारी, बाजरी, नाचणी भाकरी, डाळी, उसळी, चणे, भाज्या, कोशिंबीर, अंडी, पनीर, दूध आणि थोडे फळ खावेत.

