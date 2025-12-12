Black Tea प्यायल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

ब्लॅक टीमधील अँटिऑक्सिडंट्स शरीराची इम्युनिटी मजबूत करण्यास मदत करतात.

हृदयाचे आरोग्य

नियमित ब्लॅक टी पिण्याने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते आणि हृदयविकारासंबंधित आजार दूर राहतात.

तणाव कमी होतो

ब्लॅक टीमध्ये असलेले एल-थियानिन मेंदूला शांत ठेवते आणि स्ट्रेस कमी करण्यास मदत करते.

पचनक्रिया सुधारते

ब्लॅक टीमधील घटक पचन सुधारतात आणि गॅस, अपचन कमी होण्यास मदत करतात.

वजन नियंत्रणात राहते

चयापचय वेगवान करून फॅट बर्निंगला मदत करते. ज्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत मिळते.

त्वचेचे आरोग्य

अँटिऑक्सिडंट्स त्वचा स्वच्छ ठेवतात, सूज आणि पिंपल्सची समस्या दूर ठेवते.

रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवते

ब्लॅक टी इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी वाढवून ब्लड शुगर संतुलित ठेवते.

हाडं मजबूत

ब्लॅकटीमधील मिनरल्स आणि कॅटेचिन्स हाडांची घनता टिकवण्यासाठी मदत करतात.

