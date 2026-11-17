Anushka Tapshalkar
बिस्किटांमधील मैदा आणि साखरेमुळे रक्तातील साखर वेगाने वाढू शकते. गोड चहा घेतल्यास हा परिणाम आणखी वाढतो आणि इन्सुलिनची पातळीही वाढते.
Diabetes
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चहा-बिस्किटांमध्ये प्रथिने आणि फायबर कमी असल्याने ऊर्जा फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे लवकर भूक लागून थकवा आणि चिडचिड जाणवू शकते.
Fatigue
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चहा-बिस्किटांमधून पुरेशी प्रथिने मिळत नाहीत. त्यामुळे स्नायूंच्या दुरुस्तीवर परिणाम होऊ शकतो आणि वारंवार भूक लागू शकते.
Protein
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बिस्किटांमध्ये फायबरचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे रोज हाच नाश्ता केल्यास आहारातून पुरेसे फायबर मिळत नाही. परिणामी बद्धकोष्ठता आणि पचनाशी संबंधित तक्रारी उद्भवू शकतात.
Digestion
चहामधील टॅनिन्समुळे शरीरातील लोहाचे शोषण कमी होऊ शकते. त्यामुळे लोहाची कमतरता असणाऱ्यांनी जेवणानंतर लगेच चहा पिणे टाळावे.
Iron
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बिस्किटांमधील अतिरिक्त साखर आणि फॅट्समुळे कॅलरीज वाढतात. त्यामुळे वजन आणि कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका असतो.
Weight gain
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चहा पिण्याची सवय सोडू नका; मात्र बिस्किटांऐवजी भिजवलेले बदाम, भाजलेले मखाणे, उकडलेले अंडे, बेसनाचा चिला किंवा पेरू-केळ्यासारख्या फळांचा नाश्त्यात समावेश करा.
रोज चहा-बिस्किटे खाल्ल्याने मधुमेह होतोच असे नाही. मात्र पौष्टिक नाश्त्याऐवजी हाच पर्याय निवडल्यास शरीराला आवश्यक पोषक घटक कमी पडू शकतात.
Tea and Biscuits
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Winter Fruits
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