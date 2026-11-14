हिवाळ्यातील ७ फळं ठरतील आरोग्यासाठी फायदेशीर! डायबेटीस, कोलेस्ट्रॉल ते ग्लोइंग स्किनसाठी काय खावं?

Anushka Tapshalkar
शिंगाडा हा हिवाळ्यात मिळणारा पौष्टिक पदार्थ आहे. त्यात फायबर आणि विविध पोषक घटक असतात. मात्र, डायबेटीस असल्यास प्रमाण आणि एकूण आहाराचा विचार करूनच सेवन करा.
Shingada
sakal
बेल फळामध्ये विविध जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्स आढळतात. आयर्नची कमतरता असल्यास केवळ बेलवर अवलंबून न राहता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य आहार घ्या.
Bel Fruit
sakal
सीताफळामध्ये फायबर, जीवनसत्त्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. मात्र, थायरॉईड किंवा PCOSवर उपचार म्हणून कोणतेही फळ वापरता येत नाही. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून सीताफळाचा आस्वाद घेऊ शकता.
Custard Apple
esakal
संत्र्यामध्ये पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन C असते. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून संत्री हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. उच्च रक्तदाब असल्यास संपूर्ण फळ खाणे ज्यूसपेक्षा चांगला पर्याय आहे.
Oranges
डाळिंबामध्ये फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. नियमित आणि संतुलित आहारासोबत याचे सेवन पचन आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
Pomegranate
sakal
पेरूमध्ये फायबर आणि व्हिटॅमिन C भरपूर प्रमाणात असते. फायबरयुक्त आहाराचा भाग म्हणून पेरू हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
Guava
sakal
स्ट्रॉबेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन C असल्याने त्वचेच्या आरोग्यासाठी ती चांगली ठरू शकते. सफरचंदात फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हृदय आणि एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत.
Strawberry and Apple
sakal
कोणतेही फळ डायबेटीस, PCOS, थायरॉईड, उच्च रक्तदाब किंवा कोलेस्ट्रॉलचा आजार बरा करत नाही. योग्य प्रमाणात आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्यांचे सेवन करणे महत्त्वाचे आहे.
Lemon for Skin
sakal