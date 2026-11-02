सकाळी रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Anushka Tapshalkar
लसणामध्ये अॅलिसिन (Allicin) नावाचे सल्फरयुक्त संयुग असते. लसूण ठेचल्यावर किंवा चावल्यावर हे घटक सक्रिय होतात. त्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल गुणधर्म असल्याने रोगप्रतिकारशक्तीला मदत होऊ शकते.
Immunity
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कच्च्या लसणाचे सेवन केल्याने रक्तदाब आणि खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी होण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी पूरक फायदा मिळू शकतो.
Heart Health
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लसणातील नैसर्गिक घटक पचनसंस्थेवर परिणाम करू शकतात. काही लोकांना लसणाच्या सेवनामुळे पोटफुगी आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते. मात्र, प्रत्येकाची पचनक्षमता वेगळी असते.
Digestion
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लसणामध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात. हे घटक शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि दाह कमी करण्यास मदत करू शकतात.
Inflammation
लसणातील अँटीऑक्सिडंट घटक यकृताच्या पेशींचे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात. यकृताच्या नैसर्गिक कार्यासाठी ते पूरक ठरू शकतात. मात्र, लसूण शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढतो किंवा डिटॉक्स करतो, याचे ठोस पुरावे नाहीत.
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लसणातील अॅलिसिनचा फायदा मिळवण्यासाठी एक ते दोन पाकळ्या ठेचून किंवा बारीक चिरून घ्याव्यात. त्यानंतर साधारण १० मिनिटे ठेवल्यास अॅलिसिन तयार होण्यास मदत होते. मात्र, रिकाम्या पोटीच लसूण खाल्ल्याने अधिक फायदा होतो, याला ठोस वैज्ञानिक आधार नाही.
Garlic
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रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाल्ल्याने काही लोकांना अॅसिडिटी, छातीत जळजळ, मळमळ किंवा पोटात जळजळ होऊ शकते. गॅस्ट्रायटिस किंवा ॲसिड रिफ्लक्सचा त्रास असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. तसेच, रक्त पातळ करणारी औषधे घेणाऱ्यांनी नियमित लसूण सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Garlic
Orange Peel Powder Face Serum
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