सलग ३० दिवस वाफवलेला आवळा खाल्ल्यास शरीरात होतात 'हे' बदल!

Anushka Tapshalkar
आयुर्वेदात आवळ्याला 'अमृतफळ' म्हटले जाते. आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. रोज एक वाफवलेला आवळा खाल्ल्याने आहारातून महत्त्वाचे पोषक घटक मिळण्यास मदत होते.
Aamla
Sakal
आवळ्यातील व्हिटॅमिन सी शरीरातील पेशींचे ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. यामुळे रोगप्रतिकारक यंत्रणेच्या सामान्य कार्याला आधार मिळतो.
Immunity
Sakal
आवळ्यामध्ये असणारे फायबर पचनासाठी उपयुक्त ठरते. संतुलित आहारासोबत आवळ्याचे सेवन केल्याने आतड्यांचे आरोग्य आणि मलविसर्जन सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते.
Digestion
Sakal
आवळ्यातील व्हिटॅमिन सी कोलेजन निर्मितीसाठी महत्त्वाचे आहे. कोलेजनमुळे त्वचेची लवचिकता टिकून राहण्यास मदत होते. मात्र, आवळा खाल्ल्याने केसगळती थांबते किंवा केसांची घनता वाढते, याचे ठोस मानवी संशोधन मर्यादित आहे.
Skin and Hair Nourishment
Sakal
आवळ्यातील अँटीऑक्सिडंट्स शरीराच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत. काही संशोधनांनुसार आवळ्याचे सेवन कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीवर सकारात्मक परिणाम करू शकते. मात्र, हृदयविकार किंवा उच्च रक्तदाब टाळण्यासाठी केवळ आवळ्यावर अवलंबून राहू नका.
Heart Health
Sakal
व्हिटॅमिन सी आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे असतात. मात्र, आवळा खाल्ल्याने मोतीबिंदू किंवा वयोमानानुसार होणारे मॅक्युलर डिजेनेरेशन टाळता येते, याचे पुरेसे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत.
eye health
Sakal
ताजा आवळा स्वच्छ पाण्याने धुऊन घ्या.
साधारण ७ ते १० मिनिटे किंवा मऊ होईपर्यंत वाफवून घ्या.
थंड झाल्यावर आवळा थेट खाऊ शकता.
Steamed Aamla Benefits
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Hibiscus Powder for Skin and Hair
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