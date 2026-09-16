चिमूटभर मीठ जिभेवर ठेवल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade
निर्जलीकरण किंवा सोडियमच्या असंतुलनामुळे डोकेदुखी होत असल्यास मीठ-पाण्याच्या उपायाचा दावा केला जातो, मात्र प्रत्येक डोकेदुखीवर तो लागू होईलच असं नाही.
काय आहे हा घरगुती उपाय?
जिभेवर चिमूटभर मीठ ठेवून काही मिनिटांनी एक ग्लास पाणी पिण्याचा उपाय सांगितला जातो.
मीठामुळे नेमका काय फायदा होतो?
मिठातील सोडियम शरीरातील द्रव संतुलन राखण्यास मदत करू शकते, त्यामुळे निर्जलीकरणाशी संबंधित त्रासात काहींना फायदा होण्याची शक्यता असते.
डोकेदुखीची कारणं अनेक असू शकतात!
तणाव, कमी झोप, पाण्याची कमतरता, मायग्रेन किंवा इतर आरोग्यविषयक कारणांमुळेही डोकेदुखी होऊ शकते.
वारंवार डोकेदुखी होत असेल तर काळजी घ्या!
सतत वेदनाशामक औषधे घेण्याऐवजी डोकेदुखीचं नेमकं कारण जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.
उच्च रक्तदाब असल्यास मीठ जपून घ्या!
जास्त सोडियमचं सेवन काही व्यक्तींसाठी योग्य नसू शकतं, त्यामुळे डोकेदुखीसाठी नियमितपणे मीठ घेण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घ्या.
मिठाच्या पाण्याचा आणखी एक उपयोग!
कोमट मिठाच्या पाण्याने गुळण्या केल्याने घशातील जळजळ किंवा वेदनेत तात्पुरता आराम मिळू शकतो; त्रास कायम राहिल्यास डॉक्टरांशी संपर्क साधा.