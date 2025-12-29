रात्रीचं जागरण तुमच्या शरीरावर काय परिणाम करतंय?

उशिरा झोपण्याची सवय धोकादायक का?

रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल, रील्स किंवा वेब सिरीज पाहणं आकर्षक वाटतं; पण ही सवय शरीराच्या नैसर्गिक घड्याळावर परिणाम करते.

वजन वाढण्याचा धोका

उशिरा झोपल्याने झोपेचा कालावधी कमी होतो. त्यामुळे भूक वाढवणारे हार्मोन्स बिघडतात आणि जंक फूड खाण्याची इच्छा वाढते.

चिडचिड आणि मूड स्विंग्स

पुरेशी झोप न मिळाल्यास चिडचिड, थकवा आणि नैराश्याची लक्षणं वाढतात. भावनांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मेंदूवर त्याचा परिणाम होतो.

ताण (कॉर्टिसोल) वाढतो

उशिरा झोपण्यामुळे शरीरातील स्ट्रेस हार्मोन वाढतो. यामुळे चिंता, तणाव आणि स्मरणशक्तीवरही परिणाम होऊ शकतो.

लक्ष केंद्रीकरण कमी होतं

झोप कमी झाली की मेंदूची निर्णयक्षमता घटते. कामात चुका होतात, लक्ष लागत नाही आणि प्रतिक्रिया वेळ मंदावते.

पचनसंस्थेवर परिणाम

झोपेची अनियमित वेळ पचनावर परिणाम करते. गॅस, अपचन, इन्सुलिन असंतुलन आणि मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो.

उपाय काय?

रोज ७–९ तास झोप घ्या. शक्यतो रात्री १२ वाजण्याआधी झोपा. झोपण्याआधी मोबाईल टाळा आणि शांत वातावरण तयार करा.

What can be done? 

