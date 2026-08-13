तांदळाची भाकरी कोणती खावी? जुना तांदूळ की रेशनचा तांदूळ?

Aarti Badade

मऊ तांदळाची भाकरी हवी?

तांदळाची भाकरी मऊ, लुसलुशीत आणि न तुटणारी हवी असेल तर जुना तांदूळ वापरणे अधिक योग्य ठरते.

soft rice bhakri

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Sakal

जुना तांदूळ का वापरावा?

जुन्या तांदळात चिकटपणा तुलनेने कमी असल्याने त्याचे पीठ भाकरीसाठी चांगले राहते आणि भाकरी थापताना सहज हाताळता येते.

soft rice bhakri

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Sakal

कोणता तांदूळ उत्तम?

वाडा कोलम किंवा स्थानिक गावरान जाड तांदळापासून तयार केलेले पीठ तांदळाची भाकरी करण्यासाठी वापरता येते.

soft rice bhakri

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Sakal

नवीन तांदळामुळे काय होते?

नवीन तांदळात ओलावा अधिक असल्याने त्याचे पीठ चिकट होऊ शकते आणि भाकरी थापताना तुटण्याची किंवा कडक होण्याची शक्यता असते.

soft rice bhakri

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Sakal

पीठ तयार करताना ही काळजी घ्या

तांदूळ स्वच्छ धुऊन पूर्णपणे वाळवल्यानंतरच चक्कीत बारीक दळून घ्या, जेणेकरून पिठाची गुणवत्ता चांगली राहील.

soft rice bhakri

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Sakal

भाकरी मऊ करण्याची ट्रिक

तांदळाच्या पिठाची उकड काढून किंवा गरम पाण्याचा वापर करून पीठ मळल्यास भाकरी अधिक मऊ आणि लुसलुशीत होण्यास मदत होते.

soft rice bhakri

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Sakal

रेशनचा तांदूळ वापरावा का?

रेशनचा तांदूळ नवीन किंवा मिश्र प्रकारचा असल्यास त्याचे पीठ चिकट होऊ शकते, त्यामुळे भाकरीसाठी जुना तांदूळ अधिक सोयीचा ठरतो.

soft rice bhakri

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Sakal

आरोग्याचीही काळजी घ्या!

तांदळाच्या भाकरीत कार्बोहायड्रेट्स जास्त असल्याने मधुमेह असणाऱ्यांनी आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ज्वारी, बाजरी किंवा नाचणीसारखे पर्याय निवडणे योग्य ठरू शकते.

soft rice bhakri

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Sakal

पाठीत कळ येतेय? या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!

back pain

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Sakal

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