प्रेमात पडल्यावर मेंदूत नेमकं काय घडतं? Love is Blind मागचं लॉजिक उलगडलं

Anushka Tapshalkar

प्रेम म्हणजे नेमकं काय?

प्रेम ही फक्त भावना नाही, तर मेंदूत घडणारी एक रासायनिक प्रक्रिया आहे. प्रेमात पडल्यावर आपल्या विचारांपासून वागणुकीपर्यंत सगळंच बदलतं.

“लव्ह हार्मोन”ची जादू

प्रेमात पडल्यावर शरीरात ऑक्सिटोसिन वाढतं. यामुळे विश्वास, जवळीक आणि सुरक्षिततेची भावना अधिक मजबूत होते.

प्रेमात लॉजिक कमी होतं

प्रेमात असताना मेंदूचा लॉजिकल भाग कमी सक्रिय होतो. त्यामुळे समोरच्याच्या चुका दिसूनही आपण दुर्लक्ष करतो—म्हणूनच म्हणतात “Love is blind”.

वेदना कमी जाणवतात

प्रेमात असताना फक्त प्रिय व्यक्तीचा विचार किंवा फोटो पाहिल्यावरही वेदना कमी जाणवतात. एंडॉर्फिन्स यासाठी कारणीभूत असतात.

क्रिएटिव्हिटी वाढते

डोपामिन वाढल्यामुळे कल्पनाशक्ती आणि क्रिएटिव्हिटी वाढते. त्यामुळे प्रेमात असताना नवीन आयडिया सुचतात आणि स्वप्नं रंगू लागतात.

जोखीम घेण्याची तयारी वाढते

प्रेमामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि नवीन गोष्टी करण्याची हिंमत येते. मेंदू अधिक सकारात्मक विचार करू लागतो.

वेळ कसा जातो कळतच नाही

प्रेमात असताना वेळेची जाणीव बदलते. प्रिय व्यक्तीसोबत असताना वेळ झपाट्याने जातो, आणि दूर असताना खूप हळू वाटतो.

