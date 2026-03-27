बायकांनो ऐका! पुरुषांना तुमच्याकडून असतात ‘या’ अपेक्षा

Anushka Tapshalkar

पुरुषांना खरंच काय हवं असतं?

नवऱ्यांच्या मनातल्या 5 गोष्टी, ज्या ते नेहमी बोलून दाखवत नाहीत!

What Men Really Want from Their Wives

कॉम्प्लिमेंट द्या

पुरुषांनाही कौतुक आवडतं! “तू खूप मेहनत करतोस”, “तू छान दिसतोस”; इतकं जरी ऐकलं तरी त्यांचा दिवस आनंदी बनतो.

Complement Them 

त्याच्या प्रयत्नांची दखल घ्या

लहानसहान गोष्टीही त्याच्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे साधं “थँक्यू” म्हणणं सुद्धा त्याला खूप स्पेशल वाटू शकतं.

Be Grateful to Them

त्याचं कौतुक इतरांसमोर करा

तुम्ही त्याच्याबद्दल अभिमानाने बोललात, तर त्याला खूप आनंद होतो; जणू काही मोठं यश मिळाले आहे!

Appreciate Them in Front of Others

भूतकाळ विसरा

भूतकाळातील चुका वारंवार आठवण करून देणं टाळा. मनापासून माफ केल्यानं नातं अधिक घट्ट होतं.

Forget the Past

फ्लर्ट करणं थांबवू नका

छोटे फ्लर्टी मेसेज, प्रेमळ नजर आणि हसू या गोष्टी नात्यातील स्पार्क जिवंत ठेवतात.

Don't Stop Flirting 

मजबूत नातं

या लहान गोष्टी मोठा बदल घडवतात, त्यामुळे तुमच्या नवऱ्यावरचं प्रेम व्यक्त करत राहा आणि नातं जपा!

Strong Bond

लाईमलाईटमध्ये स्टार्स, पण नात्यात साधेपणा! मजबूत रिलेशनशिपसाठी यामी-आदित्य पाळतात 'हे' 4 नियम

Relationship lessons to learn from Yami Gautam and Aditya Dhar

आणखी वाचा