संतोष कानडे
आकाशात दोन विमानं एकाच मार्गावर समोरासमोर येऊ नयेत, यासाठी हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणा सतत लक्ष ठेवते.
प्रत्येक विमानाला उड्डाणासाठी ठरावीक हवाई मार्ग आणि उंची दिलेली असते.
दोन विमानं जवळ येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास वैमानिकांना तातडीने सूचना दिल्या जातात.
एअर ट्रॅफिक कंट्रोल एका विमानाला उंची वाढवण्यास किंवा कमी करण्यास सांगू शकते.
गरज पडल्यास विमानाचा मार्ग बदलण्याचे निर्देशही दिले जातात.
आधुनिक विमानांमध्ये TCAS नावाची टक्कर टाळणारी यंत्रणा असते.
ही यंत्रणा जवळ येणाऱ्या दुसऱ्या विमानाचा शोध घेऊन वैमानिकाला सतर्क करते.
टक्कर होण्याचा धोका असल्यास TCAS एका विमानाला वर जाण्याचा, तर दुसऱ्याला खाली जाण्याचा आदेश देऊ शकते.
वैमानिकांनी या सूचनांचे तातडीने पालन केल्यास संभाव्य टक्कर टाळता येते.
त्यामुळे दोन विमानं समोरासमोर आली तरी योग्य नियंत्रण, तंत्रज्ञान आणि वैमानिकांच्या निर्णयामुळे सुरक्षित अंतर राखणे शक्य होते.