शॅम्पू मध्ये साखर टाकून केस धुतल्याने काय होते 'हे' जाणून घ्या!

Aarti Badade

धूळ आणि प्रदूषण

सध्याच्या धुळीमुळे आणि प्रदूषणामुळे आपले केस खराब होतात. सर्वांना लांब आणि चमकदार केस हवे असतात, पण वातावरणामुळे हे साधणे कठीण होऊन जातं.

Sugar and Shampoo A Simple Trick for Healthier, Softer Hai | Sakal

पार्लर

पार्लरमध्ये जाऊन महागडे स्पा आणि ट्रिटमेंट्स करूनही काही फरक पडत नाही. आम्ही तुम्हाला काही घरगुती उपाय सांगणार आहोत, ज्यामुळे तुम्हाला चांगले केस मिळू शकतात.

शॅम्पू आणि साखर

केस धुण्याच्या वेळी शॅम्पूमध्ये साखर मिसळून वापरा. यामुळे तुमचे केस मऊ आणि चमकदार होतील.

वापरण्याची पद्धत

शॅम्पू एका वाटीत काढा, त्यात एक चमचा साखर मिसळा आणि हे मिश्रण केसांवर लावून मसाज करा. नंतर केस धुवा.

केसांच्या मजबूतीसाठी

जर तुमचं लक्ष केसांची मजबूती वाढवण्यावर असेल, तर शॅम्पू आणि साखरेचा मिश्रण वापरा. यामुळे तुमचे केस मजबूत आणि दाट होतील.

लांब आणि दाट

जर तुमचं लक्ष लांब केसांवर असेल, तर हे मिश्रण आठवड्यातून एकदा वापरा. यामुळे केसांची वाढ सुधारेल आणि ते लांब होईल.

कोरड्या केसांसाठी

कोरड्या केसांसाठी सुद्धा हे मिश्रण फायदेशीर आहे. साखर आणि शॅम्पूचा वापर केसांना चांगले आणि सौम्य ठेवतो.

स्काल्प

उन्हाळ्यात खाज, घामोळ्या आणि पुळ्या येण्याच्या समस्यांचा सामना होतो. शॅम्पू आणि साखर मिश्रणामुळे हे समस्याही कमी होतात.

