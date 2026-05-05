केसांवर गुलाब पाणी लावल्याने काय होते?

Aarti Badade
उन्हाळ्याच्या दिवसांत वाढते तापमान आणि घामामुळे त्वचा टॅन होते, तर केस कोरडे होऊन त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते.
केसांचा कोरडेपणा घालवण्यासाठी आणि त्वचा हायड्रेट ठेवण्यासाठी गुलाब पाणी हा एक अत्यंत गुणकारी व प्रभावी घरगुती उपाय आहे.
उन्हाळ्यात येणाऱ्या घामामुळे टाळूला खाज येते; अशा वेळी गुलाब पाणी लावल्यास खाज व जळजळ कमी होऊन कोंडा नियंत्रित राहतो.
केसांवर गुलाब पाणी लावून हलक्या हाताने मसाज केल्यास रक्तभिसरण सुधारते आणि केस चमकदार व मुलायम दिसू लागतात.
मुलतानी मातीमध्ये गुलाब पाणी मिक्स करून फेसपॅक लावल्यास त्वचेवरील डेड स्किन आणि टॅनिंग निघून जाऊन चेहरा उजळतो.
मेकअप करण्यापूर्वी किंवा बाहेर जाताना टोनर म्हणून गुलाब पाणी वापरल्यास अतिरिक्त तेल कमी होते आणि त्वचा ताजीटवटवीत राहते.
त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा झालेली घाण स्वच्छ करण्यासाठी आणि नैसर्गिक ग्लो टिकवून ठेवण्यासाठी गुलाब पाण्याचा नियमित वापर करावा.
