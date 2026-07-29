रोज जेवणात चिमूटभर हिंग वापरल्याने कोणते फायदे होतात ?

सकाळ डिजिटल टीम

'वात दोष' संतुलित करा

आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत लठ्ठपणा, गॅस आणि अपचन या समस्या वाढल्या असून, आयुर्वेदात 'वात दोष' संतुलित करणारा हिंग यावर उत्तम नैसर्गिक उपाय ठरतो.

Balance the 'Vata Dosha'

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गॅस-ॲसिडिटीपासून आराम

जेवणानंतर पोट फुगणे किंवा जड होणे यावर हिंग अत्यंत फायदेशीर आहे. यातील गुणधर्मांमुळे गॅस, ॲसिडिटी, अपचन आणि बद्धकोष्ठता दूर होते.

Relief from Gas and Acidity

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वजन घटवण्यासाठी उपयुक्त

हिंग शरीराचा मेटाबॉलिझम वाढवते. सकाळी कोमट पाण्यात चिमूटभर हिंग मिसळून प्यायल्याने पचन सुधारते आणि फॅट बर्निंग प्रोसेस जलद होते.

Useful for Weight Loss

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इन्फेक्शनपासून बचाव

हिंगामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुण असतात. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते आणि मोसमी इन्फेक्शनपासून बचाव होतो.Protection

Against Illnesses and Infections

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हृदय आणि ब्लड प्रेशरसाठी फायदेशीर

हिंग शरीरातील रक्तभिसरण सुधारते आणि ब्लड प्रेशर संतुलित ठेवते. नियमित सेवनाने वाईट कोलेस्टेरॉल कमी होऊन हृदय निरोगी राहते.

Beneficial for Heart and Blood Pressure

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मासिक पाळीच्या त्रासावर उपाय

पीरियड्सदरम्यान होणाऱ्या तीव्र पोटदुखी आणि क्रॅम्प्सपासून हिंग त्वरित आराम देते. तसेच हे शरीरातील हार्मोन्सचा समतोल राखण्यास मदत करते.

Relief from Menstrual Discomfort

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हिंगाचा योग्य वापर कसा कराल?

नेहमी तेल किंवा तुपात फोडणी देऊनच हिंग वापरा. वरण, भाजी, आमटी आणि कढीमध्ये याचा वापर करा.

How to Use Asafoetida Correctly?

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योग्य प्रमाण

हिंग नेहमी अतिशय कमी (चिमूटभर) प्रमाणात वापरावे. जास्त प्रमाणात वापरल्यास डोकेदुखी किंवा जळजळ होऊ शकते.

Just a pinch

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Lemon Peel Benefits

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