रोज जेवणात चिमूटभर हिंग वापरल्याने कोणते फायदे होतात ?

सकाळ डिजिटल टीम
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत लठ्ठपणा, गॅस आणि अपचन या समस्या वाढल्या असून, आयुर्वेदात 'वात दोष' संतुलित करणारा हिंग यावर उत्तम नैसर्गिक उपाय ठरतो.
Balance the 'Vata Dosha'
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जेवणानंतर पोट फुगणे किंवा जड होणे यावर हिंग अत्यंत फायदेशीर आहे. यातील गुणधर्मांमुळे गॅस, ॲसिडिटी, अपचन आणि बद्धकोष्ठता दूर होते.
Relief from Gas and Acidity
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हिंग शरीराचा मेटाबॉलिझम वाढवते. सकाळी कोमट पाण्यात चिमूटभर हिंग मिसळून प्यायल्याने पचन सुधारते आणि फॅट बर्निंग प्रोसेस जलद होते.
Useful for Weight Loss
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हिंगामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुण असतात. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते आणि मोसमी इन्फेक्शनपासून बचाव होतो.Protection
Against Illnesses and Infections
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हिंग शरीरातील रक्तभिसरण सुधारते आणि ब्लड प्रेशर संतुलित ठेवते. नियमित सेवनाने वाईट कोलेस्टेरॉल कमी होऊन हृदय निरोगी राहते.
Beneficial for Heart and Blood Pressure
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पीरियड्सदरम्यान होणाऱ्या तीव्र पोटदुखी आणि क्रॅम्प्सपासून हिंग त्वरित आराम देते. तसेच हे शरीरातील हार्मोन्सचा समतोल राखण्यास मदत करते.
Relief from Menstrual Discomfort
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नेहमी तेल किंवा तुपात फोडणी देऊनच हिंग वापरा. वरण, भाजी, आमटी आणि कढीमध्ये याचा वापर करा.
How to Use Asafoetida Correctly?
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हिंग नेहमी अतिशय कमी (चिमूटभर) प्रमाणात वापरावे. जास्त प्रमाणात वापरल्यास डोकेदुखी किंवा जळजळ होऊ शकते.
Just a pinch
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Lemon Peel Benefits
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