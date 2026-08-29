रोज सकाळी रिकाम्यापोटी कच्चा लसूण खाल्ला तर शरीरात नेमकं काय होतं?

Anushka Tapshalkar

सकाळी रिकाम्या पोटी लसूण

रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाण्याची पद्धत जुनी आहे. लसणातील अॅलिसिनमुळे त्याला आरोग्यदायी गुणधर्म मिळतात.

Raw Garlic on Empty Stomach Health Benefits

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रोगप्रतिकारशक्ती

कच्च्या लसणातील अॅलिसिनमध्ये अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म आढळतात. त्यामुळे शरीराच्या संसर्गाशी लढण्याच्या क्षमतेला मदत होऊ शकते.

Immunity Boost 

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हृदयाचे आरोग्य

लसणाच्या सेवनाचा रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉलवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे काही संशोधनातून दिसून आले आहे. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून लसूण हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

Heart Health

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पचनक्रिया

लसूण हा प्रीबायोटिक म्हणून काम करू शकतो. त्यामुळे आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांच्या वाढीस मदत मिळू शकते आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास हातभार लागू शकतो.

Digestive System

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‘डिटॉक्स’

लसूण शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढतो, असा दावा असला तरी ‘डिटॉक्स’साठी तो प्रभावी असल्याचे ठोस पुरावे नाहीत. हे काम प्रामुख्याने यकृत आणि मूत्रपिंड करतात.

Detox

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बॅक्टेरिया, व्हायरसशी लढा

लसणामध्ये अँटीमायक्रोबियल आणि अँटीफंगल गुणधर्म आढळतात. त्यामुळे काही सूक्ष्मजीवांविरुद्ध त्याची भूमिका असू शकते. मात्र लसूण हा संसर्गावरील औषधाचा पर्याय नाही.

Bacteria

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‘हे’ लक्षात ठेवा!

कच्चा लसूण जास्त खाल्ल्यास तोंडाची दुर्गंधी, पोटात जळजळ होऊ शकते. रक्त पातळ करणारी औषधे घेत असल्यास काळजी घ्या. त्वचेवर थेट लावल्यास जळजळ किंवा इजा होऊ शकते.

Keep in Mind

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