 सकाळी भिजवलेले मनुके खाल्ल्याने काय होते?

Aarti Badade
रात्रभर भिजवल्यामुळे मनुके मऊ होतात आणि खाण्यास सोपे जातात. त्यातील फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Soaked Raisins
Sakal
मनुक्यांमध्ये लोह आणि काही बी-समूहातील जीवनसत्त्वे असतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून मनुके घेतल्याने शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळण्यास मदत होते.
Soaked Raisins
Sakal
मनुक्यांमध्ये नैसर्गिक साखर असते. त्यामुळे सकाळी त्यांचे सेवन केल्याने शरीराला झटपट ऊर्जा मिळू शकते आणि थकवा कमी जाणवण्यास मदत होऊ शकते.
Soaked Raisins
Sakal
मनुक्यांमध्ये पोटॅशियम असते. हे शरीरातील सोडियमचे संतुलन राखण्यास मदत करते, ज्याचा रक्तदाबावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
Soaked Raisins
Sakal
मनुक्यांमध्ये कार्बोहायड्रेट, फायबर, लोह आणि पोटॅशियम यांसारखे पोषक घटक आढळतात. मात्र, प्रमाणात खाणे महत्त्वाचे आहे.
Soaked Raisins
Sakal
रात्री ८ ते १० स्वच्छ मनुके एका कप पाण्यात भिजत ठेवा. सकाळी ते मनुके चांगले चावून खा. भिजवल्यामुळे ते मऊ होतात आणि खाण्यास सोपे जातात.
Soaked Raisins
Sakal
भिजवलेले मनुके उपाशीपोटीच खाल्ले पाहिजेत, असे आवश्यक नाही. आपल्या आहारपद्धतीनुसार त्यांचा मर्यादित प्रमाणात आहारात समावेश करता येतो.
Soaked Raisins
Sakal
मनुक्यांमध्ये नैसर्गिक साखर आणि कार्बोहायड्रेट असतात. त्यामुळे मधुमेह असणाऱ्यांनी प्रमाणाबाबत डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य.
Soaked Raisins
Sakal
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal