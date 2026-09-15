फिश ऑईल कॅप्सूल घेतल्याने काय होते? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Aarti Badade

फिश ऑईल कॅप्सूल घेताय?

फिश ऑईल सप्लिमेंटचा वापर वाढला असला तरी प्रत्येकासाठी ते आवश्यक किंवा सुरक्षित असेलच असे नाही.

Fish Oil Capsules: Benefits, Side Effects

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Sakal

फिश ऑईलमध्ये काय असते?

फिश ऑईलमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड्ससह EPA आणि DHA हे महत्त्वाचे घटक असतात.

Fish Oil Capsules: Benefits, Side Effects

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Sakal

यकृतासाठी होऊ शकतो फायदा

काही रुग्णांमध्ये, विशेषतः नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हरच्या समस्येत, फिश ऑईल यकृतातील चरबी आणि सूज कमी करण्यास मदत करू शकते.

Fish Oil Capsules: Benefits, Side Effects

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Sakal

रक्त पातळ करणारी औषधे घेताय?

रक्त पातळ करणारी औषधे सुरू असतील, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय फिश ऑईल घेऊ नका कारण रक्तस्रावाचा धोका वाढू शकतो.

Fish Oil Capsules: Benefits, Side Effects

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Sakal

जास्त सेवन केल्यास त्रास

गरजेपेक्षा अधिक फिश ऑईल घेतल्यास मळमळ, अपचन, पोटदुखी, गॅस किंवा जुलाब यांसारखे त्रास होऊ शकतात.

Fish Oil Capsules: Benefits, Side Effects

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Sakal

अ‍ॅलर्जी असल्यास काळजी

मासे किंवा समुद्री पदार्थांची अ‍ॅलर्जी असल्यास फिश ऑईल कॅप्सूल घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

Fish Oil Capsules: Benefits, Side Effects

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Sakal

कधी घ्यावे?

फिश ऑईल कॅप्सूल जेवणासोबत किंवा जेवणानंतर घेतल्यास त्यातील ओमेगा-३चे शोषण चांगल्या प्रकारे होण्यास मदत होऊ शकते.

Fish Oil Capsules: Benefits, Side Effects

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Sakal

सप्लिमेंटची खरंच गरज आहे का?

आहारातून मासे, अक्रोड, जवसाच्या बिया किंवा इतर ओमेगा-३युक्त पदार्थ मिळत असतील, तर अतिरिक्त सप्लिमेंट घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Fish Oil Capsules: Benefits, Side Effects

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Sakal

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Sakal

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