'फेसवॉश'ऐवजी साबण वापरल्यास काय दुष्परिणाम होतात?

संतोष कानडे
अनेकजण चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी फेसवॉशऐवजी आंघोळीचा साबण वापरतात; मात्र यामुळे त्वचेवर परिणाम होऊ शकतो.
सामान्य साबणाचा पीएच अनेकदा चेहऱ्याच्या नैसर्गिक त्वचेच्या पीएच पेक्षा जास्त असतो.
त्यामुळे त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा कमी होऊ शकतो. चेहऱ्याची त्वचा कोरडी आणि निस्तेज दिसू लागते.
काही लोकांना चेहऱ्यावर खाज, जळजळ किंवा लालसरपणा जाणवू शकतो.
साबणाच्या अतिवापरामुळे त्वचेचा नैसर्गिक संरक्षणात्मक थर कमकुवत होऊ शकतो.
संवेदनशील त्वचा असलेल्या व्यक्तींना याचा अधिक त्रास होऊ शकतो.
कोरड्या त्वचेवर ताणल्यासारखे वाटणे आणि त्वचा सोलवटणे अशा समस्या उद्भवू शकतात.
त्यामुळे चेहऱ्यासाठी त्वचेच्या प्रकारानुसार सौम्य आणि योग्य क्लिन्झर किंवा फेसवॉश निवडणे चांगले.
प्रत्येक साबण वाईट नसतो; चेहऱ्यासाठी तयार केलेला सौम्य, मॉइश्चरायझिंग साबणही वापरता येऊ शकतो.