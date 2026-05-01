महाराष्ट्राने भारताला काय दिलंय?

Aarti Badade
महाराष्ट्र भारताच्या GDP मध्ये सुमारे १४-१५% वाटा देतो आणि मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे.
महाराष्ट्र देशातील ७०-८०% द्राक्ष उत्पादन करतो आणि कापूस, ऊस व डाळींच्या उत्पादनातही आघाडीवर आहे.
ऑटोमोबाईल, IT आणि फार्मा क्षेत्रात महाराष्ट्र अव्वल असून पुणे व नाशिक ही प्रमुख औद्योगिक केंद्रे आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या महापुरुषांनी देशाला नवी दिशा दिली.
मुंबईतील 'बॉलीवूड' हा जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपट उद्योगांपैकी एक असून भारतीय मनोरंजनाचा तो केंद्रबिंदू आहे.
राज्यात ३५०+ किल्ले आणि अजिंठा-वेरूळसारखी जागतिक वारसा स्थळे भारताच्या इतिहासाची साक्ष देतात.
वारकरी परंपरा, लावणी, पोवाडे आणि भव्य गणेशोत्सव यांनी भारतीय संस्कृतीला एक वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे.
वडापाव, मिसळ, हापूस आंबा आणि नागपूरची संत्री यांमुळे महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती जगभरात प्रसिद्ध आहे.
JNPT सारखी मोठी बंदरे आणि प्रगत महामार्ग देशाच्या व्यापार आणि विकासाला मोठी गती देतात.
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशा सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र हा भारताच्या प्रगतीचा अविभाज्य भाग आहे.
