बफर स्टेट म्हणजे काय? पृथ्वीचे छोटे भाग बजावतात महत्त्वपूर्ण भूमिका

Sandip Kapde
बफर राज्य म्हणजे दोन शक्तिशाली देशांच्या मध्ये असलेला छोटा देश होय.
esakal
अशी राज्ये भौगोलिकदृष्ट्या दोन मोठ्या राष्ट्रांच्या सीमांदरम्यान असतात.
esakal
बफर राज्य मध्यस्थासारखी भूमिका बजावते.
esakal
हे राज्य थेट संघर्ष टाळण्यास मदत करते.
esakal
दोन देशांमध्ये शांतता राखण्यात त्याचा मोठा वाटा असतो.
esakal
बफर राज्य दोन्ही बाजूंशी संतुलित संबंध ठेवते.
esakal
भारत आणि चीन यांच्यात नेपाळ व भूतान बफर राज्ये मानली जातात.
esakal
इतिहासात अफगाणिस्तान ब्रिटिश आणि रशियन साम्राज्यांमधील बफर राज्य होते.
esakal
लहान असूनही ही राज्ये जागतिक राजकारणात प्रभावी असतात.
esakal
अशा राज्यांवर बाह्य दबाव जास्त असतो.
esakal
१९व्या शतकात या संकल्पनेला विशेष महत्त्व मिळाले.
esakal
भू-राजकीय सिद्धांतांमधून ही कल्पना विकसित झाली.
esakal
संघर्ष टाळणे हे बफर राज्याचे मुख्य कार्य असते.
esakal
दोन्ही महासत्तांशी मैत्री ठेवणे आवश्यक असते.
esakal
esakal