बफर स्टेट म्हणजे काय? पृथ्वीचे छोटे भाग बजावतात महत्त्वपूर्ण भूमिका

Sandip Kapde

अर्थ:

बफर राज्य म्हणजे दोन शक्तिशाली देशांच्या मध्ये असलेला छोटा देश होय.

स्थान:

अशी राज्ये भौगोलिकदृष्ट्या दोन मोठ्या राष्ट्रांच्या सीमांदरम्यान असतात.

भूमिका:

बफर राज्य मध्यस्थासारखी भूमिका बजावते.

संरक्षण:

हे राज्य थेट संघर्ष टाळण्यास मदत करते.

शांतता:

दोन देशांमध्ये शांतता राखण्यात त्याचा मोठा वाटा असतो.

संतुलन:

बफर राज्य दोन्ही बाजूंशी संतुलित संबंध ठेवते.

भारत-चीन:

भारत आणि चीन यांच्यात नेपाळ व भूतान बफर राज्ये मानली जातात.

अफगाणिस्तान:

इतिहासात अफगाणिस्तान ब्रिटिश आणि रशियन साम्राज्यांमधील बफर राज्य होते.

महत्त्व:

लहान असूनही ही राज्ये जागतिक राजकारणात प्रभावी असतात.

धोका:

अशा राज्यांवर बाह्य दबाव जास्त असतो.

इतिहास:

१९व्या शतकात या संकल्पनेला विशेष महत्त्व मिळाले.

उगम:

भू-राजकीय सिद्धांतांमधून ही कल्पना विकसित झाली.

कार्य:

संघर्ष टाळणे हे बफर राज्याचे मुख्य कार्य असते.

संबंध:

दोन्ही महासत्तांशी मैत्री ठेवणे आवश्यक असते.

१४ रुपये तोळा सोने, १ रुपयात ३० किलो तूप! १७२० मध्ये काय होता बाजारभाव? पाहून थक्क व्हाल

1720 Prices Shock: Gold at ₹14, Ghee Dirt Cheap

|

esakal

येथे क्लिक करा