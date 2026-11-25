Sandip Kapde
जपानमधील हे छोटे खेडे डोंगररांगा, हिरवीगार शेती आणि निसर्गरम्य परिसराने वेढलेले आहे.
Village Life in Japan
esakal
गावात लाकडापासून बांधलेली जुनी पारंपरिक घरे आणि आधुनिक पद्धतीने उभारलेली सुंदर घरे पाहायला मिळतात.
Village Life in Japan
esakal
गावातील रस्ते, घरे आणि सार्वजनिक परिसर स्वच्छ व नीटनेटका ठेवलेला दिसतो.
Village Life in Japan
esakal
गावाच्या परिसरात भातशेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि शेतांमध्ये पाण्याची व्यवस्था पाहायला मिळते.
Village Life in Japan
esakal
शेतांमधून जाणारे कालवे आणि पाण्याचे छोटे प्रवाह शेतीसाठी उपयुक्त ठरतात.
Village Life in Japan
esakal
गावातील शेतांच्या कडेला वाहनांसाठी रस्ते तयार केले असून पादचाऱ्यांसाठीही स्वतंत्र मार्ग आहेत.
Village Life in Japan
esakal
गावात रेल्वे स्थानकाची सुविधा असून स्वयंचलित रेल्वे फाटकांमुळे वाहतूक व्यवस्था शिस्तबद्ध दिसते.
Village Life in Japan
esakal
गावात नागरिकांना फिरण्यासाठी, व्यायाम करण्यासाठी आणि विश्रांती घेण्यासाठी सुंदर उद्याने व मोकळ्या जागा तयार केल्या आहेत.
Village Life in Japan
esakal
गावातील अनेक ज्येष्ठ नागरिक संध्याकाळच्या वेळी फिरायला, चालायला आणि सायकल चालवायला बाहेर पडतात.
Village Life in Japan
esakal
लहान मुलांसाठी गावात शाळा असून खेळण्यासाठी झोपाळे आणि इतर सुविधा उपलब्ध आहेत.
Village Life in Japan
esakal
घरांच्या आसपास छोट्या जागांमध्ये कांदे, मुळा आणि इतर भाज्यांची लागवडही केली जाते.
Village Life in Japan
esakal
जपानमधील नागोया शहरापासून सुमारे ३० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे गाव म्हणजे हांडा (Handa)!
Village Life in Japan
esakal
Village Life in China
esakal