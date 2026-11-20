Sandip Kapde
चीनमधील हे छोटंसं खेडे डोंगररांगांच्या कुशीत वसलेलं असून शहराच्या गजबजाटापासून दूर शांत वातावरणात आहे.
Village Life in China
esakal
गावातील बहुतांश रस्ते सिमेंटचे असून प्रत्येक घरापर्यंत जाण्यासाठी पक्क्या रस्त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Village Life in China
esakal
गावात जुन्या पद्धतीची लाकडी आणि दगडी घरे पाहायला मिळतात, तर काही ठिकाणी आधुनिक पद्धतीची नवीन घरेही बांधण्यात आली आहेत.
Village Life in China
esakal
जुन्या घरांची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण असून काही घरांमध्ये खालच्या आणि वरच्या मजल्यावर मिळून सहा खोल्या आहेत.
Village Life in China
esakal
गावातील बहुतांश कुटुंबांचा मुख्य व्यवसाय शेती असून मक्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते.
Village Life in China
esakal
मक्यासोबतच गावात लसूण, कांदा, पालक आणि मोहरीसारख्या भाज्यांची लागवड केली जाते.
Village Life in China
esakal
शेतीसोबतच गावातील लोक गायी, म्हशी, शेळ्या, डुकरे, कोंबड्या आणि बदकांचे पालन करून आपला उदरनिर्वाह करतात.
Village Life in China
esakal
जनावरांच्या शेणाचा वापर नैसर्गिक खत म्हणून केला जातो, त्यामुळे शेतीसाठी गावातच खताची व्यवस्था केली जाते.
Village Life in China
esakal
गावातील जुनी घरे असली तरी वीज, पाणी, दूरचित्रवाणी आणि वायफाय यांसारख्या आधुनिक सुविधाही उपलब्ध आहेत.
Village Life in China
esakal
गावातील ठिकठिकाणी कचराकुंड्या ठेवण्यात आल्या असून नागरिक कचरा रस्त्यावर न टाकता कुंड्यांमध्ये टाकतात.
Village Life in China
esakal
गावातील ज्येष्ठ नागरिक जुन्या घरांमध्ये राहतात, तर अनेक तरुण आणि त्यांची कुटुंबे नोकरी व व्यवसायासाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत.
Village Life in China
esakal
नववर्षाच्या सणानिमित्त शहरांमध्ये राहणारी कुटुंबे पुन्हा आपल्या मूळ गावी येतात, एकत्र जेवण करतात आणि कुटुंबीयांसोबत आनंदाने वेळ घालवतात, असे हे निसर्गरम्य चीनमधील खेडेगाव.
Village Life in China
esakal
Pakistan Hindu Village Photos
esakal