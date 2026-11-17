Sandip Kapde
पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातील थरपारकर जिल्ह्यात वसलेले हे शहर वाळवंटी प्रदेशात असून मोठ्या वस्तीमुळे परिसरात विशेष ओळख निर्माण करते.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
या शहरातील वस्तीत मोठमोठे बंगले, प्रशस्त घरे आणि आकर्षक बांधकाम असलेल्या इमारती पाहायला मिळतात.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शहरातील रस्ते आणि गल्लीबोळ स्वच्छ असून परिसरात स्वच्छतेला विशेष महत्त्व दिलेले दिसते.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शहरातील मुख्य बाजारपेठेत मिठाईची दुकाने, किराणा दुकाने, कपड्यांची दुकाने आणि विविध व्यवसायांची दुकाने आहेत.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
या परिसरातील अनेक घरे प्रशस्त असून काही घरांच्या बाहेर वातानुकूलित यंत्रणाही पाहायला मिळतात.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शहरात श्रीकृष्ण, शिवालय आणि श्रीगणेश यांची भव्य मंदिरे असून धार्मिक वास्तूंमुळे परिसराला वेगळी ओळख मिळाली आहे.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शिवालय मंदिरात दररोज भाविकांची ये-जा सुरू असते, तर मंदिर परिसरात गीतेचे पठण आणि सत्संगासाठी स्वतंत्र सभागृह आहे.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
महाशिवरात्रीला शिवालय मंदिरात मोठी यात्रा भरते, तर दिवाळी, जन्माष्टमी आणि होळी हे सणही उत्साहात साजरे केले जातात.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शहरातील मंदिरांमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी पूजा-अर्चा केली जाते, तसेच भाविकांकडून धार्मिक सेवा आणि अन्नदानही केले जाते.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शहरातील रस्त्यांवर गायी आणि बैल मुक्तपणे फिरताना दिसतात, तसेच जनावरांच्या संरक्षणासाठी गोशाळेची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
या शहरात विविध धार्मिक स्थळे, वसाहती आणि बाजारपेठा एकाच परिसरात असून स्थानिक लोकांच्या दैनंदिन जीवनात धार्मिक परंपरांना महत्त्वाचे स्थान आहे.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
मोठमोठे बंगले, स्वच्छ रस्ते, गजबजलेल्या बाजारपेठा आणि अनेक प्राचीन मंदिरांचा वारसा जपणारे हे शहर म्हणजे पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतातील मिठी शहर.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शहरातील अनेक इमारतींच्या बांधकामात आधुनिक आणि पारंपरिक वास्तुकलेचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळतो.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
मिठी शहरातील प्रमुख रस्ते प्रशस्त असून दोन्ही बाजूंना दुकाने आणि निवासी इमारतींची दाटी दिसते.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शहरातील काही भागांमध्ये एकमेकांना लागून असलेली घरे आणि प्रशस्त बंगले यांमुळे वस्तीचे वेगळे स्वरूप पाहायला मिळते.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
सोनारा गल्लीसारख्या बाजारपेठांमध्ये सोने-चांदीची दुकाने आणि विविध व्यावसायिक आस्थापना पाहायला मिळतात.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
शहरातील मंदिरांच्या परिसरात भाविकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची आणि प्रसाद वाटपाची व्यवस्था केलेली दिसते.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
मंदिरांमध्ये धार्मिक कार्यक्रम, गीतेचे पठण आणि सत्संगाचे आयोजन केले जाते, त्यामुळे शहरातील सांस्कृतिक परंपरा टिकून आहे.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
विविध मंदिरे, गजबजलेल्या बाजारपेठा, प्रशस्त घरे आणि धार्मिक परंपरांचा संगम हे मिठी शहराचे खास वैशिष्ट्य आहे.
Pakistan Hindu Village Photos
esakal
Pakistan Hindu Village Photos
esakal