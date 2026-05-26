अधिक मास म्हणजे काय? ३ वर्षांतून एकदाच का येतो?

Varsha Balhe

हिंदू पंचांगात दर सुमारे ३ वर्षांनी येणाऱ्या अतिरिक्त महिन्याला ‘अधिक मास’ म्हणतात. यालाच पुरुषोत्तम मास असेही म्हटले जाते.

३ वर्षांतून एकदाच का येतो?

चंद्र आणि सूर्याच्या वेळेतील फरक भरून काढण्यासाठी पंचांगात हा जास्तीचा महिना जोडला जातो.

चांद्र वर्ष किती दिवसांचे असते?

हिंदू कॅलेंडर चंद्रावर आधारित असल्याने १२ चांद्र महिने मिळून वर्ष सुमारे ३५४ दिवसांचे होते.

सौर वर्ष किती दिवसांचे असते?

पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी ३६५ दिवस लागतात. त्यामुळे सौर वर्ष ३६५ दिवसांचे मानले जाते.

दरवर्षी पडतो ११ दिवसांचा फरक!

चांद्र आणि सौर वर्षात दरवर्षी जवळपास ११ दिवसांची तूट निर्माण होते.

३ वर्षांनी तयार होतो एक महिना

हे अतिरिक्त ११ दिवस तीन वर्षांत जवळपास ३३ दिवस होतात, जे एका पूर्ण महिन्याएवढे असतात.

अधिक मासाचा मुख्य उद्देश काय?

ऋतू, सण आणि हिंदू पंचांग यांचा ताळमेळ कायम ठेवण्यासाठी अधिक मास जोडला जातो.

वैज्ञानिक आणि धार्मिक महत्त्व

अधिक मास हा फक्त धार्मिक नाही, तर चंद्र आणि सूर्याच्या गणनेचा समतोल राखणारी वैज्ञानिक पद्धतही आहे.

