नाक आणि ओठांमधील भागाला काय म्हणतात? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe
तुमच्या नाकाच्या अगदी खाली आणि वरच्या ओठाच्या वर असलेल्या त्या विशिष्ट भागाला नक्की काय म्हणतात, याचा विचार तुम्हाला कधी पडला आहे का?
दैनंदिन संभाषणात त्या भागाचा उल्लेख कसा केला जातो? वैज्ञानिक परिभाषेत त्याचे तांत्रिक नाव काय आहे? चेहऱ्याला एक विशिष्ट आकार देण्यापलीकडेही, या भागाचे अस्तित्व काय आहे?
आपल्या शरीरातील प्रत्येक अवयव आपले विशिष्ट कार्य पार पाडतो. चेहऱ्यामध्ये डोळे, नाक, कान आणि कपाळ यांसारख्या विविध अवयवांचा समावेश असतो. यांतील प्रत्येकाचे स्वतःचे असे एक वेगळे नाव आहे.
बहुतांश लोक या भागाकडे केवळ नाकाच्या अगदी खालील जागा म्हणून दुर्लक्ष करतात; परंतु शरीरशास्त्रामध्ये याला 'फिल्ट्रम' (Philtrum) म्हणून ओळखले जाते.
प्राचीन समजुतींपासून ते आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रापर्यंत, या लहानशा शारीरिक वैशिष्ट्याभोवती अनेक कुतूहलजनक सिद्धांत विणले गेले आहेत.
तुम्हाला हे माहित आहे का, की आईच्या गर्भाशयात चेहऱ्याची जडणघडण होत असताना, हा विशिष्ट भाग नेमका कसा आकार घेतो? जर हे वैशिष्ट्यच अस्तित्वात नसते, तर त्याचा चेहऱ्यावर काय परिणाम झाला असता?
'फिल्ट्रम'चा आकार प्रत्येक व्यक्तीनुसार बदलत असतो. लोकांनी याला सौंदर्याचा एक निकषच बनवून टाकले आहे. वास्तवात, गर्भाशयात चेहऱ्याची उजवी आणि डावी बाजू ज्या नेमक्या ठिकाणी एकत्र सांधल्या जातात
त्याच ठिकाणी या फिल्ट्रमची निर्मिती होत असते. ज्या व्यक्तींचा 'फिल्ट्रम' म्हणजेच वरच्या ओठाच्या मध्यभागी असलेली खाच खोल किंवा लांब असतो, त्यांना एखादा दुर्मिळ आजार किंवा जनुकीय सिंड्रोम असण्याची शक्यता असते.
वरच्या ओठाच्या या भागाचा आकार हा पालकांच्या फिल्ट्रमच्या आकारावर अवलंबून असतो. चेहऱ्यावरील 'फिल्ट्रम' म्हणजेच नाकाच्या खालील बाजूस असलेली उभी खाच.
इतर त्वचेप्रमाणे सपाट का नसते, तर त्याऐवजी तिथे एक विशिष्ट खोलगट भाग का असतो, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. वास्तविक पाहता, चेहऱ्याची त्वचा या विशिष्ट ठिकाणी वळते किंवा दुमडली जाते.
त्यामुळे तिथे असलेली ही अतिरिक्त उती वरच्या ओठाच्या आणि त्याखालील स्नायूंच्या हालचालीस मदत करते, आणि परिणामी व्यक्तीला बोलणे शक्य होते.
अमेरिकेच्या 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ'च्या (NIH) मते, फिल्ट्रमची त्वचा तोंडाच्या हालचालींमध्ये विशेषतः वरच्या ओठाच्या हालचालीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, नेमक्या याच वैशिष्ट्यामुळे आपण चेहऱ्याच्या विविध हालचाली करू शकतो आणि विविध हावभाव किंवा भावना व्यक्त करू शकतो. 'फिल्ट्रम' हे अनुवांशिक स्थिती ओळखण्याचे एक साधन म्हणूनही कार्य करते.
या विशिष्ट शारीरिक वैशिष्ट्याच्या रचनेचे निरीक्षण करून काही ठराविक अनुवांशिक विकारांचे निदान केले जाते. "फिल्ट्रम" हा शब्द ग्रीक शब्द philtron वरून आला आहे.
ज्याचा ऐतिहासिकदृष्ट्या अर्थ "प्रेम-आकर्षण" किंवा "चुंबनाचे स्थान" असा लावला जात असे. खरोखरच, एखाद्या व्यक्तीचे एकूण सौंदर्य खुलवण्यात या भागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.
फिलट्रमच्या खाली ओठांना कधीही घाम येत नाही. याचे कारण असे की, ओठांमध्ये घाम निर्माण करणाऱ्या ग्रंथी नसतात. गरम किंवा थंड वातावरणात ओठ लवकर कोरडे पडण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.
EMI Meaning
