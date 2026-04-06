ईएमआयचा खरा अर्थ काय आहे? तुम्हाला या शब्दाचा फुलफॉर्म माहिती आहे का?

आजच्या जगात, ईएमआयबद्दल माहिती नसलेला माणूस क्वचितच आढळेल. जवळपास प्रत्येकजण कधी ना कधी काहीतरी खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतो.

नंतर ती रक्कम हप्त्यांमध्ये फेडतो, ज्यांना ईएमआय म्हणतात. उदाहरणार्थ आयफोनच घ्या. तुम्हाला असे अनेक लोक आढळतील ज्यांच्याकडे आयफोन आहे.

विचारल्यावर ते सांगतात की त्यांनी तो कर्जावर घेतला आहे आणि सध्या त्याचे हप्ते भरत आहेत. इतकेच नाही, तर लोक विविध वस्तू कर्जावर खरेदी करतात. त्याची किंमत हप्त्यांमध्ये चुकवतात.

तुम्ही अनेक वेळा ईएमआयवर पैसे भरले असतील, पण एक प्रश्न असा आहे ज्याचे उत्तर प्रत्येकाला माहीत नसते. ईएमआय म्हणजे काय?

आजच्या काळात, ईएमआय (EMI) जवळजवळ प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक भाग बनला आहे. लोक कधी ना कधी ईएमआयवर काहीतरी खरेदी करतातच, पण त्याचे पूर्ण रूप जाणून घेण्याची तसदी फार कमी लोक घेतात.

जर तुम्ही कोणाला ईएमआयचे पूर्ण रूप विचारले, तर अनेक लोक वेगवेगळी उत्तरे देतील. काही लोक याला 'इझी मंथली इन्स्टॉलमेंट' असेही म्हणतात.

जे ऐकायला बरोबर वाटते, पण हे त्याचे अचूक पूर्ण रूप नाही. त्याचे अचूक पूर्ण रूप 'इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट' आहे. आता तुम्हाला त्याचे पूर्ण रूप माहित झाले आहे.

तर EMI चा उगम कुठे झाला हे जाणून घेणे देखील मनोरंजक आहे. अहवालानुसार, या संकल्पनेचा उगम अमेरिकेत झाला. १९७० च्या दशकात ती बरीच लोकप्रिय झाली.

जर आपण भारताबद्दल बोललो तर, २०१६ साली फ्लिपकार्टने ही सुविधा मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली, त्यानंतर ती लोकांमध्ये झपाट्याने सामान्य झाली. आजकाल बहुतेक लोक त्यांच्या महागड्या वस्तू ईएमआयद्वारेच खरेदी करतात.

उष्णतेवर रामबाण उपाय! उन्हाळ्यात नक्की ट्राय करा थंडगार गुलकंद शेक

Gulkand Shake Recipe

|

esakal

येथे क्लिक करा