ऑरा कसा डेव्हलप करतात? तो कसं काम करतो?

संतोष कानडे
"ऑरा" म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची उपस्थिती, व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव किंवा तिच्याभोवती जाणवणारे वातावरण, असा सामान्य अर्थ घेतला जातो.
काही आध्यात्मिक परंपरांमध्ये ऑराला शरीराभोवतीचे ऊर्जाक्षेत्र मानले जाते.
ध्यान, योग, प्राणायाम आणि सकारात्मक विचार यांमुळे ऑरा विकसित होतो, असा अनेकांचा विश्वास आहे.
आत्मविश्वास, चांगली देहबोली आणि स्पष्ट संवाद यांमुळे व्यक्तीचा प्रभाव वाढू शकतो.
नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार यांचाही व्यक्तिमत्त्वावर सकारात्मक परिणाम होतो.
लोक अनेकदा अशा प्रभावी व्यक्तिमत्त्वालाच "मजबूत ऑरा" असे संबोधतात.
वैज्ञानिकदृष्ट्या शरीराभोवती रंगीत ऊर्जाक्षेत्र असल्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही.
मात्र मानसशास्त्रानुसार आत्मविश्वास, वर्तन आणि सामाजिक कौशल्यांमुळे इतरांवर प्रभाव पडतो.
त्यामुळे ऑराचा अनुभव हा अनेकदा व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्व आणि वागणुकीशी संबंधित मानला जातो.
आध्यात्मिक अर्थाने ऑरा सिद्ध झालेला नाही; पण आत्मविश्वास, सकारात्मकता आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व यांचा परिणाम मात्र खरा आणि जाणवणारा असतो.