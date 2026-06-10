तोंडात ४००० तीक्ष्ण दात असूनही मगर शिकार अख्खीच्या अख्खी का गिळते? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
जलचरांच्या जगात मगरीला सर्वात धोकादायक आणि निर्दयी शिकारी प्राण्यांपैकी एक मानले जाते. या प्राण्याची शरीररचना आणि शिकारीच्या पद्धतींनी शास्त्रज्ञांना नेहमीच गोंधळात टाकले आहे.
Crocodile teeth facts
ESakal
सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, हजारो अत्यंत तीक्ष्ण आणि शक्तिशाली दातांनी युक्त असलेला हा प्राणी, आपल्या भक्ष्याला चावण्याऐवजी, जिवंत किंवा अखंडपणे पूर्णपणे गिळतो.
Crocodile teeth facts
ESakal
या विचित्र वर्तनामागे एक अगदी विशिष्ट नैसर्गिक कारण आहे. जेव्हा आपण प्रौढ मगरीच्या जबड्यांकडे पाहतो, तेव्हा आपल्याला एका वेळी ६० ते ११० अत्यंत तीक्ष्ण दात दिसतात.
Crocodile teeth facts
ESakal
माणसांप्रमाणे किंवा गुरांप्रमाणे भक्ष्याला बारीक चावण्यासाठी नव्हे, तर त्याला घट्ट पकडून हालचाल करण्यापासून रोखण्यासाठीच मगरीच्या तोंडाची ही संपूर्ण रचना तयार झालेली आहे.
Crocodile teeth facts
ESakal
या प्राण्याबद्दलचे आणखी एक आश्चर्यकारक वैज्ञानिक तथ्य म्हणजे मगरी 'पॉलिफायोडॉन्ट्स' असतात. याचा साधा अर्थ असा आहे की, माणसांप्रमाणे त्यांचे दात आयुष्यभरात फक्त दोनदाच वाढत नाहीत.
Crocodile teeth facts
ESakal
तर त्याऐवजी, ते आयुष्यभर वारंवार पडतात आणि त्यांच्या जागी नवीन दात येतात. जर मगरीचा एखादा दात शिकारीदरम्यान पडला, तर त्याच्या खाली लगेचच एक नवीन दात वाढायला तयार असतो.
Crocodile teeth facts
ESakal
आकडेवारीनुसार, एक मगर तिच्या आयुष्यात अंदाजे ३,००० ते ४,००० दात बदलते. हजारो दात बदलण्याची क्षमता असूनही, मगरींना इच्छा असूनही अन्न चावता येत नाही.
Crocodile teeth facts
ESakal
याचे कारण त्यांच्या जबड्यातील एक विचित्र नैसर्गिक सांधा आहे. माणसांप्रमाणे, मगरीचा जबडा डावीकडे, उजवीकडे किंवा वर्तुळाकार फिरू शकत नाही; तो फक्त वर आणि खाली उघडतो.
Crocodile teeth facts
ESakal
बंद होतो. अन्न चावण्यासाठी जबड्याची बाजूकडील हालचाल आवश्यक असते. या जैविक गरजेमुळे मगरी लहान शिकारसुद्धा एकाच घासात पूर्ण गिळू शकतात.
Crocodile teeth facts
ESakal
जेव्हा मगरीचा सामना हरण, गाय किंवा म्हैस यांसारख्या मोठ्या प्राण्याशी होतो, तेव्हा ती त्याला गिळण्यासाठी एक क्रूर युक्ती वापरते.
Crocodile teeth facts
ESakal
ती पाण्याखाली वेगाने गिरक्या घेते आणि आपल्या जबड्यात शिकार पकडून ठेवते; या प्रक्रियेला 'डेथ रोल' असे म्हणतात.
Crocodile teeth facts
ESakal
या गिरकीचा आणि पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाच्या दाबाचा वापर करून ती आपल्या मोठ्या शिकारीच्या मांसाचे तुकडे करते.
Crocodile teeth facts
ESakal
एकदा शिकार मोठ्या तुकड्यांमध्ये विभागली गेली की, मगर ते तुकडे न चावता थेट आपल्या पोटात गिळून टाकते.
Crocodile teeth facts
ESakal
न चावता पोटात जाणाऱ्या मांसाच्या या जड तुकड्यांना पचवण्यासाठी, मगर एक वेगळीच पद्धत वापरते. ती नदी किंवा तलावाच्या काठावर पडलेले लहान खडे आणि दगड मुद्दाम गिळते.
Crocodile teeth facts
ESakal
हे गिळलेले दगड तिच्या पोटात जमा होतात. जात्याच्या दगडांप्रमाणे काम करतात. जेव्हा पोटाचे स्नायू हलतात, तेव्हा हे दगड मांसाचे आणि हाडांचे कठीण तुकडे बारीक करतात. हे खडे झिजून जाईपर्यंत पोटातच राहतात.
Crocodile teeth facts
ESakal
Black Money Assessed
ESakal