होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नाकेबंदी म्हणजे काय? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीचा नेमका अर्थ काय? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

होर्मुझ सामुद्रधुनी

वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर संपूर्ण नाकेबंदी लादण्याची धमकी दिली आहे. हा प्रदेश आधीच इराणच्या मोठ्या प्रभावाखाली आहे.

नाकेबंदी

इराण तिथे आधीपासूनच टोल कर गोळा करतो. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की, नाकेबंदी म्हणजे नक्की काय आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीचा अर्थ काय आहे?

लष्करी डावपेच

नाकेबंदी हे एक लष्करी डावपेच आहे, ज्यामध्ये एखादा देश नौदल किंवा इतर सशस्त्र दलांचा वापर करून एका विशिष्ट क्षेत्रातील जहाजे, माल किंवा व्यापाराची ये-जा प्रतिबंधित करतो किंवा पूर्णपणे थांबवतो.

इराणी बंदरे

संघर्षाच्या काळात प्रतिस्पर्ध्याला आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी याचा अनेकदा वापर केला जातो. या प्रकरणात प्रस्तावित नाकेबंदी विशेषतः इराणी बंदरांशी संबंधित जहाजांना लक्ष्य करते.

जहाजे

यूएस सेंट्रल कमांडच्या मते, इराणी बंदरांमध्ये प्रवेश करणारी किंवा बाहेर पडणारी जहाजे थांबवली किंवा प्रतिबंधित केली जाऊ शकतात.

सागरी व्यापार

या उपायाचा उद्देश संपूर्ण जलमार्ग बंद करणे नसून इराणचा सागरी व्यापार वेगळा पाडणे आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर इराण बेकायदेशीर टोल आकारत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे.

प्रमुख कारण

वॉशिंग्टनने इशारा दिला आहे की, असे शुल्क न भरणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला अमेरिकेच्या नौदल कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. नाकेबंदीच्या धोक्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे.

संयुक्त अरब अमिरात

आपली कठोर भूमिका असूनही, अमेरिकेने हे स्पष्ट केले आहे की संयुक्त अरब अमिरात (UAE) किंवा ओमानसारख्या इतर देशांमधील व्यापारावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

जहाजांना लक्ष्य

आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये मुक्त संचाराचे तत्त्व कायम राखणे आणि केवळ इराणशी संबंधित जहाजांना लक्ष्य करणे, हा यामागील उद्देश आहे.

तेल मार्ग

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल मार्गांपैकी एक असून त्यातून जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग वाहून नेला जातो.

मोठी वाढ

या भागातील कोणतीही नाकेबंदी किंवा लष्करी तणावामुळे तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते आणि जागतिक व्यापारात व्यत्यय येऊ शकतो.

