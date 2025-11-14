छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बिहार कनेक्शन काय?

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बिहारशी ऐतिहासिक संबंध असल्याची माहिती अनेकांना माहिती नाही.
१२ मे १६६६ रोजी औरंगजेबाने कपटाने शिवाजी महाराजांना आग्रा किल्ल्यात कैद केले.
कैदेत असतानाच शिवाजी महाराजांनी सुटकेची चतुर योजना आखली.
१७ ऑगस्ट १६६६ रोजी त्यांनी आग्रा किल्ल्यातून पलायन केले.
सुटकेनंतर त्यांनी मथुरा, कानपूर आणि इलाहाबादमार्गे पुढचा प्रवास सुरू केला.
या मार्गावर शिवाजी महाराज वाराणसीतही थांबले होते.
वाराणसीहून पुढे त्यांनी बिहारची राजधानी पटना गाठली.
पटना येथे थांबल्यानंतर त्यांनी गया दिशेने कूच केले.
या प्रवासादरम्यान महाराज मसौढी तालुक्यातील चंदा गावात एक दिवस थांबले होते.
शिवाजी महाराजांचा हा बिहार प्रवास इतिहासातील एक दुर्लक्षित पण महत्त्वपूर्ण अध्याय मानला जातो.
