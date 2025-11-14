छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बिहार कनेक्शन काय?

नाते

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बिहारशी ऐतिहासिक संबंध असल्याची माहिती अनेकांना माहिती नाही.

कैद

१२ मे १६६६ रोजी औरंगजेबाने कपटाने शिवाजी महाराजांना आग्रा किल्ल्यात कैद केले.

योजना

कैदेत असतानाच शिवाजी महाराजांनी सुटकेची चतुर योजना आखली.

पलायन

१७ ऑगस्ट १६६६ रोजी त्यांनी आग्रा किल्ल्यातून पलायन केले.

प्रवास

सुटकेनंतर त्यांनी मथुरा, कानपूर आणि इलाहाबादमार्गे पुढचा प्रवास सुरू केला.

वाराणसी

या मार्गावर शिवाजी महाराज वाराणसीतही थांबले होते.

पटना

वाराणसीहून पुढे त्यांनी बिहारची राजधानी पटना गाठली.

दिशा

पटना येथे थांबल्यानंतर त्यांनी गया दिशेने कूच केले.

मुक्काम

या प्रवासादरम्यान महाराज मसौढी तालुक्यातील चंदा गावात एक दिवस थांबले होते.

इतिहास

शिवाजी महाराजांचा हा बिहार प्रवास इतिहासातील एक दुर्लक्षित पण महत्त्वपूर्ण अध्याय मानला जातो.

