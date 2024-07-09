ढगफुटी नेमकी का आणि कशी होते?

सकाळ वृत्तसेवा

ढगफुटी

पावसाळ्यात बऱ्याचदा ढगफुटीच्या घटना घडल्याचे समोर येते महाराष्ट्रात तसेच देशात अनेक ठिकणी ढगफुटीसारखा पाऊस पडल्याचे आपण ऐकतो.

know how and way cloud burst flash flood mrathi news

ढगफुटी नेमकी का होते?

आज आपण ढगफुटी नेमकी का आणि कशी होते याबद्दल जाणून घेणार आहोत.

know how and way cloud burst flash flood mrathi news

हवामानशास्त्र

हवामानशास्त्राच्या मते जर कोणत्याही ठिकणी एका तासात १० सेंटीमीटरहून अधिक पाऊस झाला तर त्याला ढगफुटी असे म्हटले जाते.

know how and way cloud burst flash flood mrathi news

क्लाउडबर्स्ट

वैज्ञानिक भाषेत याला क्लाउडबर्स्ट किंवा फ्लॅश फ्लड देखील म्हणतात, अचानक तुफान पाऊस होण्यास ढगफुटी म्हणतात.

know how and way cloud burst flash flood mrathi news

पाऊस

ढगफुटीच्या घटनेत अगदी कमी वेळात खूप जास्त प्रमाणात पाऊस होतो.

know how and way cloud burst flash flood mrathi news

ढग

ढगफुटीच्या वेळी मोठ्या प्रणाणात ढग एका जागी गोळा होतात, त्यामुळे पाणी एकत्र जमते.

know how and way cloud burst flash flood mrathi news

ढगाची घणता

एकत्र जमलेल्या पाण्याचे वजन इतके वाढते की ढगाची घणता प्रचंड वाढते आणि अचानक जोरात पाऊस सुरू होतो.

know how and way cloud burst flash flood mrathi news

१२ ते १५ किलोमिटर

सामान्यत: जमिनीच्या पृष्ठभागापासून १२ ते १५ किलोमिटरच्या उचींवर ढगफुटीची घटना होते. डोंगरामुळे ढग पुढे सरकू शकत नाहीत.

अतिवृष्टी

त्यामुळे एकाच जागी जोरात पाऊस होतो, अगदी काही सेकंदात २ मिमीहून अधिक पाऊस होतो.

