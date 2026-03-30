कंपोझिट सिलेंडर म्हणजे काय? तो सामान्य सिलेंडरपेक्षा किती वेगळा असतो अन् वापर कुठे होतो? वाचा...

Mansi Khambe
आखाती देशांमधील तणावामुळे एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने अनेक कुटुंबे आणि उद्योग अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम पर्यायांच्या शोधात आहेत.
त्याचबरोबर, पारंपरिक गॅस सिलेंडरमधील एका आधुनिक सुधारणेकडेही लक्ष वेधले जात आहे. याला कंपोझिट सिलेंडर म्हणतात. कंपोझिट सिलिंडर हे गॅस सिलिंडरची पुढची पिढी आहे.
ते फायबरग्लास आणि उच्च-घनतेच्या प्लास्टिकसारख्या सामग्रीच्या अनेक थरांचा वापर करून बनवले जातात. एकाच धातूच्या बॉडीऐवजी, ते थरांमध्ये तयार केले जातात.
यामुळे त्यांना मजबुती आणि लवचिकता दोन्ही मिळते. या रचनेमुळे ते वजनाने हलके, गंज-प्रतिरोधक बनतात आणि पारंपरिक स्टीलच्या सिलिंडरपेक्षा लक्षणीयरीत्या श्रेष्ठ ठरतात.
मोठा फरक
सर्वात मोठा फरक त्यांच्या वजनाचा आहे. कंपोझिट सिलिंडर हे सामान्य स्टील सिलिंडरपेक्षा अंदाजे ५०% हलके असतात. यामुळे ते उचलणे, बसवणे आणि वाहून नेणे खूप सोपे होते.
दुसरा मोठा फायदा म्हणजे सुरक्षितता. धातूच्या सिलिंडरच्या विपरीत, कंपोझिट सिलिंडर स्फोट-प्रतिरोधक बनवलेले असतात. अत्यंत उष्णता किंवा आगीच्या परिस्थितीतही त्यांचा स्फोट होत नाही.
उलट ते वायू हळूहळू बाहेर सोडतात. कंपोझिट सिलेंडरच्या सर्वात दुर्लक्षित वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे त्याचे अर्धपारदर्शक स्वरूप. वापरकर्ते सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे हे सहजपणे पाहू शकतात.
यामुळे स्वयंपाक करताना अचानक गॅस संपण्याची सामान्य समस्या दूर होते. पारंपारिक लोखंडी सिलिंडरना कालांतराने गंज चढतो, ज्यामुळे फरशीवर डाग पडतात आणि देखभालीची गरज भासते.
मात्र, कंपोझिट सिलिंडर पूर्णपणे गंजमुक्त असतात. कंपोझिट सिलिंडरची रचना आधुनिकतेचा विचार करून केली जाते. पारंपारिक अवजड सिलिंडरच्या विपरीत त्यांची रचना आकर्षक असून ती आधुनिक घरांमध्ये सहजपणे सामावते.
हे सिलिंडर केवळ स्वयंपाकघरापुरते मर्यादित नाहीत. त्यांच्या हलक्या वजनाच्या रचनेमुळे ते कॅम्पिंग, पिकनिक आणि बार्बेक्यू यांसारख्या घराबाहेरील उपक्रमांसाठी देखील योग्य ठरतात.
