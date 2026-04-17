कॉर्पोरेट ग्रूमिंग म्हणजे नेमकं काय? कर्मचाऱ्यांचे ‘ब्रेनवॉश’ कसे केले जाते? वाचा धक्कादायक सत्यता...

Vrushal Karmarkar
ऑफिसमध्ये एक पाठिंबा देणारा बॉस असणे हे एक वरदान वाटू शकते, पण तुम्हाला माहित आहे का की हा अतिरिक्त स्नेह कधीकधी एका सुनियोजित कटाचा भाग असू शकतो?
टीसीएस कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या लैंगिक छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या आरोपांमुळे 'कॉर्पोरेट ग्रूमिंग'वर एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग ही एक अशी रणनीती आहे, ज्यामध्ये एक वरिष्ठ अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कर्मचाऱ्याशी घनिष्ठ भावनिक संबंध निर्माण करतो.
याचा उद्देश कर्मचाऱ्याची कामगिरी सुधारणे हा नसून त्याला हाताळणे किंवा त्याचे शोषण करणे हा असतो. याची सुरुवात अनेकदा एखाद्या साध्या गोष्टीने होते.
जसे की तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात बारकाईने रस घेणे किंवा कार्यालयाच्या मर्यादेपलीकडे जाणारी मैत्री जोपासणे. वरवर पाहता हे वर्तन मार्गदर्शन वाटू शकते. पण प्रत्यक्षात तो मानसिक नियंत्रणाचा पाया असतो.
या प्रक्रियेतील पहिली पायरी म्हणजे अतिशय मैत्रीपूर्ण वागणूक दाखवणे. ग्रूमर म्हणजेच हा खेळ खेळणारी व्यक्ती, तुम्हाला संपूर्ण संघात सर्वात खास व्यक्ती असल्यासारखे वाटायला लावेल.
तो तुमच्या वैयक्तिक समस्या ऐकून घेईल आणि न मागता मदतीचा हात पुढे करेल. हळूहळू तो त्याची काही गुपिते तुमच्यासोबत शेअर करेल. जेणेकरून तुम्हालाही तुमची वैयक्तिक माहिती त्याला देण्याची गरज वाटेल.
निष्ठा मिळवण्याचा हा एक मार्ग आहे, जिथे तुम्ही नकळतपणे तुमच्या बॉसचे भावनिक ऋणी बनता. कर्मचाऱ्याला वेगळे पाडण्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याला एकटे पाडणे.
यामध्ये बॉस किंवा मॅनेजर कर्मचाऱ्याला उर्वरित टीम, जुने मित्र आणि अगदी कुटुंबापासूनही वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न करतात.
ते कदाचित थेट नकार देणार नाहीत, पण त्याऐवजी, "तुझ्या प्रगतीचा तुझ्या सहकाऱ्यांना हेवा वाटतो," किंवा "फक्त मलाच तुझं भलं हवं आहे," अशा गोष्टी म्हणू शकतात.
यामुळे कर्मचाऱ्याला असे वाटते की कार्यालयात त्याचा एकच खरा भागीदार आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती सामाजिकदृष्ट्या एकाकी पडते, तेव्हा ती ब्रेनवॉशिंगला अधिक बळी पडते.
जसा जसा ग्रूमरचा प्रभाव वाढत जातो, तसे ते व्यावसायिक मर्यादा ओलांडू लागतात. तो तुम्हाला अतिशय वैयक्तिक प्रश्न विचारू शकतो किंवा अयोग्य वेळी भेटवस्तू देऊ शकतो.
येथूनच चाचणीचा टप्पा सुरू होतो, ज्यात तो त्याच्या अयोग्य वागणुकीवर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता हे पाहतो. जर तुम्ही प्रतिकार केला नाही, तर त्याला अधिकच बळ मिळते.
याच काळात गॅसलाइटिंगसुद्धा होते, ज्यात तुम्ही प्रश्न विचारल्यास, तुम्हाला चुकीचे किंवा वेडे ठरवले जाते. कॉर्पोरेट जगात, कर्मचाऱ्यांचे मन वळवण्यासाठी भीती आणि बक्षिसाची रणनीती वापरली जाते.
कर्मचाऱ्यांच्या मनात ही कल्पना बिंबवली जाते की त्यांचे करिअर पूर्णपणे त्या विशिष्ट व्यवस्थापकाच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. त्यांना त्यांची वैयक्तिक ओळख सोडून कंपनी किंवा बॉसप्रती आंधळी निष्ठा दाखवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
हळूहळू कर्मचारी आपली विचार करण्याची क्षमता गमावून बसतो आणि केवळ आदेशांचे पालन करणारे एक यंत्र बनतो. त्याला असे वाटू लागते की वरिष्ठांचा विरोध करणे म्हणजे करिअर संपवण्यासारखेच आहे.
