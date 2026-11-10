अमेरिकेतील खेडेगावात कापसाची शेती कशी असते?

Sandip Kapde
अमेरिकेतील या गावात हिरवीगार शेती, मोकळे रस्ते आणि निसर्गरम्य वातावरण पाहायला मिळते.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
गावाच्या परिसरात दूरवर पसरलेली मोठमोठी शेतजमीन दिसते.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
गावातील शेतांच्या आजूबाजूला हिरवीगार झाडे आणि मोकळी कुरणे पाहायला मिळतात.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
गावातील शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापसाची लागवड केली जाते.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
कापसाच्या झाडांना सुरुवातीला पांढरट आणि फिकट पिवळ्या रंगाची सुंदर फुले येतात.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
फुले गळून गेल्यानंतर झाडांवर हिरवीगार बोंडे तयार होतात.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
पिकलेली बोंडे फुटल्यानंतर त्यातून पांढराशुभ्र कापूस बाहेर येतो.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
गावातील रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना दूरवर पसरलेली कापसाची शेतं दिसतात.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
शेतांमध्ये कापसाची झाडे अगदी व्यवस्थित आणि सरळ रांगांमध्ये लावलेली दिसतात.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
शेतीच्या कामासाठी गावातील शेतांमध्ये आधुनिक ट्रॅक्टर आणि कापूस वेचणारी मोठी यंत्रे वापरली जातात.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
गावाच्या परिसरात मोठमोठी हिरवीगार कुरणे असून त्यामध्ये गायी आणि छोटी वासरे निवांतपणे चरताना दिसतात.
Discover Rural Life in Chipley, Florida
esakal
निसर्गरम्य वातावरण, विस्तीर्ण शेती आणि हिरव्यागार कुरणांनी नटलेला हा सुंदर परिसर म्हणजे अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यातील चिपले (Chipley) हे गाव.